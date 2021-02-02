02 февраля 2021 года

Рыбной отрасли Хабаровского края готовят стратегический подход

Стратегию развития рыбохозяйственного комплекса на перспективу 10-15 лет разработают в Хабаровском крае. Такой документ должен обязательно отразить изменения, с которыми отрасль столкнулась сейчас, считают в профильной ассоциации.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил подготовить Стратегию развития рыбохозяйственного комплекса на перспективу 10-15 лет.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в рыбохозяйственном комплексе края заняты 4,9 тыс. человек. Вылов и переработку водных биоресурсов осуществляют 165 организаций. В 2020 г. отрасль занимала 5% в общем объеме промышленного производства по краю. Вклад в формирование доходов краевого бюджета – 2,8%, в абсолютных цифрах - 2,5 млрд рублей. Предприятия отрасли уплачено 489,7 млн рублей налога на прибыль.

Объемы добычи практически всех объектов промысла выросли в сравнении с 2019 г.: сардины-иваси – в 1,6 раза (57 тыс. тонн в 2020 г.), лососевых видов рыб – в 1,2 раза (35,5 тыс. тонн), минтая – на 6,8% (205 тыс. тонн). Зафиксировано снижение промысла тихоокеанской сельди – на 5,3% (65,3 тыс. тонн).

В краевом минсельхозе отметили, что лососевые занимают 10% в общем вылове, минтай – 53%, тихоокеанская сельдь – 19%, сардина-иваси и скумбрия – 10%, 8% приходится на прочие виды водных биоресурсов.

46% улова экспортируется. На долю рыбных товаров приходится 90% экспорта продукции агропромышленного комплекса края.

С инициативой принятия стратегии неоднократно выступала Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края. Без такого документа работа по развитию отрасли может носить разнонаправленный характер и необходимого эффекта достичь не удастся, заявил Fishnews руководитель АПРОХК Сергей Рябченко.

Объединение уже готовит свои предложения в стратегию. Необходимо отразить в этом документе и изменения, с которыми отрасль столкнулась в связи с пандемией коронавируса, полагает президент ассоциации.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews