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Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края провела общее собрание

Рыбаки Хабаровского края наметили общие задачи

Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края определила приоритеты работы на 2021 г. Объединение собирается готовить предложения в региональную стратегию развития рыбохозяйственного комплекса, решать вопросы развития прибрежного рыболовства, участвовать в организации лососевой путины.

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко на общем собрании объединения рассказал о результатах его работы за 2020 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Ассоциация добилась решения целого ряда вопросов, важных для рыбаков региона. Так, рыболовный флот размером до 12 м вывели из-под требования проходить освидетельствование на соответствие Международному кодексу по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ). Как заявляют в бизнес-сообществе, это снижает административную нагрузку на предприятия. Здесь вопрос решался совместно с другими объединениями и регионами.

Участие отраслевых ассоциаций позволяет привлечь внимание властей к решению проблем, возникающих при организации промысла. Так, предприятия Хабаровского края смогли возобновить добычу морской капусты в подзоне Приморье. Сегодня для промысла выделяется по 500 тонн сахарины - этот объем востребован, его хватает для переработки, отметил Сергей Рябченко. Был решен вопрос с установлением общего допустимого улова и распределением по пользователям квот трубача в подзоне Приморье.

Среди важных решений в сфере регулирования президент АПРОХК отметил включение горбуши и кеты в перечень ценных видов водных биоресурсов - это позволяет обеспечить любительский лов на лицензионных участках. Организация для людей цивилизованной, легальной рыбалки важна для сохранения запасов лососей, подчеркнул Сергей Рябченко.

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО и член Общественного совета при Росрыболовстве Эдуард КЛИМОВ

Естественно, одним из ключевых направлений для ассоциации остается участие в организации лососевой путины. В апреле президент АПРОХК участвовал в заседании Дальневосточного научно-промыслового совета, на котором рассматривалась региональная стратегия промысла лососей. Позиция АПРОХК по регулированию добычи на Амуре доведена до сведения Росрыболовства, Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и его Хабаровского филиала.

В объединении считают, что нецелесообразно открывать промысел летних лососей - нужно поберечь запасы. Также в ассоциации отметили, что если будет пересматриваться запрет использования плавных сетей, нужно сделать запрет выше по течению реки Амгунь.

Важно, чтобы Амур не превращался в поле для политических баталий: решения по регулированию добычи рыбы должны базироваться в первую очередь на научных рекомендациях, заявил Сергей Рябченко.

Как и в прошлом году, ассоциация продолжит содействовать предприятиям в решении вопросов завоза сезонных работников в условиях борьбы с коронавирусом.

Участники собрания остановились на теме обеспечения промысла для северных территорий. Рыбалка здесь играет особую роль в жизни населенных пунктов. Ассоциация решила подготовить концептуальные предложения по развитию прибрежного рыболовства в регионе. Член Общественного совета при Росрыболовстве Эдуард Климов предложил вынести этот социально значимый вопрос на обсуждение с руководством края.

Объединение также продолжит отстаивать принципы доступа предприятий к промыслу, сотрудничать с наукой для рационального использования рыбных запасов, участвовать в обсуждении налогового регулирования в отрасли. Один из приоритетов - участие в подготовке региональной стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2035 г.

Сергей Рябченко отметил, что работает на разных площадках - в советах при губернаторе, в комиссии по совершенствованию отраслевого законодательства при Законодательной думе региона, в профильных комиссиях, общественных советах.

Продолжается и сотрудничество с коллегами из других регионов на площадке Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. В прошлом и нынешнем году региональные объединения совместно выступали по вопросам распределения квот, оформления поставок живых морепродуктов, принципам закрепления участков для промысла.

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