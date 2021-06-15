Интервью

15 июня 2021 года
Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Рыбной отрасли региона нужна стратегия

Сергей РЯБЧЕНКО, Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Рыбное хозяйство Хабаровского края работает с ростом показателей, предприятия вкладываются в инвестиционные проекты. Но во многом развитие происходит не благодаря, а вопреки внешним условиям, считает президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли региона (АПРОХК) Сергей Рябченко. Что мешает работе и почему рыбохозяйственному комплексу необходима стратегия, руководитель объединения рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Сергей Михайлович, в регионе стартовала лососевая путина. Первой открылась добыча в подзоне Приморье, но там объемы для вылова совсем скромные. Какой в целом прогноз по лососям для края?

– Надо отметить, что самая напряженная ситуация после 2016 года складывается в подзоне Приморье – это Советско-Гаванский, Ванинский районы. И в горбушовые годы там нет объемов. Поэтому в этой подзоне нужны какие-то превентивные чрезвычайные меры.

В принципе все нацелено на то, чтобы передать объемы для традиционного рыболовства. Но мы – и наша ассоциация, и Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз – предложили полностью закрыть для всех видов рыболовства бассейн реки Тумнин. Такие меры важны, так как это основной нерестовый ареал лосося. Даже в самые тяжелые и неблагоприятные для ресурса годы бассейн работал, по крайней мере добыча была разрешена для физических лиц – представителей коренных малочисленных народов Севера. Но если кто-то присутствует на воде, мы понимаем, что возможен и браконьерский промысел. Поэтому бассейн реки Тумнин в этом году закрывается, никого там быть не должно.

Что касается Амура, то хочу сразу сказать, что последний вариант стратегии организации промысла на 2021 год существенно отличается от материалов, подготовленных к заседанию Дальневосточного научно-промыслового совета.

Ограничения, которые предусмотрены на лососевую путину нынешнего года проектом приказа Минсельхоза России, касаются в основном устьевой части Амура. Сам документ, вероятно, выйдет где-то в начале июля.

По осенней кете прогнозируется вылов порядка 13 тыс. тонн – это самый маленький показатель за последние 12 лет работы.

Я не хочу комментировать, почему правила на путину были кардинально изменены. Региональные власти направили предложения – Федеральное агентство по рыболовству и наука их поддержали. Посмотрим, к каким результатам такие решения приведут.

Единственное, что меня беспокоит, – это будущее поколение кеты нынешнего года. Если смотреть динамику подходов рыбы, то видим: в 2013 году был сильнейший паводок, а в 2017-м наблюдался минимальный объем добычи после богатых на уловы 2015 и 2016 годов.

Скат малька в 2018 году был наименьший, поэтому, я думаю, рыба не вернется даже в тех объемах, что прогнозирует наука. Учитывая, что вектор стратегии на путину изменился, боюсь, что и 2025 год по осенней кете будет провальным.

Предусматривается установление проходных дней для заездков, закидных неводов и плавных сетей. Работу последних в этом году решили оставить.

Конечно, мы надеемся на северные районы края. Там наблюдается существенная прибавка по ресурсу. В прошлом году уловы оказались лучшими за последние семь лет.

Прогноз по вылову горбуши в Северо-Охотоморской подзоне – около 6 тыс. тонн горбуши и более 16 тыс. тонн кеты. Это хороший старт. Надеемся, если будут хорошие подходы рыбы, наука будет корректировать рекомендованные объемы добычи.

Всего по краю ожидается вылов 37 тыс. тонн тихоокеанских лососей и 2 тыс. тонн гольцов, то есть стартуем с 39 тыс. тонн. Надеемся, что за счет северных районов удастся увеличить эту цифру. Думаю, и доступная рыба будет из этих районов.

Конечно, Амур беспокоит. Хорошо, что удалось сохранить запрет на вылов летних лососей Амура – горбуши и летней кеты для всех видов рыболовства. Оставлен только научный лов. Это очень правильно. Повторю: если кто-то может оставаться на реке, это создает условия для незаконного промысла.

Вы упомянули, что ресурсы перераспределяются в пользу северных районов. А готова ли отрасль в этих местах принимать такие объемы лосося?

– Безусловно, готова. Уже анализировали этот вопрос – мощностей там с избытком, процентов на 50 они недозагружаются. Так что проблем не возникнет, предприятия в северных районах готовы и освоить, и переработать большие объемы лосося.

Руководство края некоторое время назад поручило подготовить стратегию развития рыбохозяйственного комплекса на ближайшие 10-15 лет. Ваша ассоциация выступала за разработку такого документа, отмечая, что он обрисует понятную перспективу для пользователей водных биоресурсов. Как продвигается подготовка? Направляла ли АПРОХК свои предложения?

– Да, региональные власти заверяли, что стратегия развития рыбохозяйственного комплекса будет принята. Наше объединение подготовило и направило свои предложения. Мы считаем важным отразить в документе вопросы восстановления ресурсов Татарского пролива, развитие прибрежного рыболовства, вопросы аквакультуры и воспроизводства водных биоресурсов. Три направления.

Пока стратегии нет. Между тем я по-прежнему считаю, что это один из основополагающих документов. Он должен предусматривать ключевые цели и задачи развития отрасли, пути для их достижений. Иначе непонятно, куда мы движемся. Наша задача – чтобы стратегия была принята. У других регионов есть опыт разработки таких документов.

Необходимо возобновить и работу краевого рыбохозяйственного совета – я уже говорил, что это хорошая площадка для обсуждения, и работа таких советов предусмотрена федеральным законом о рыболовстве.

Вы упомянули развитие прибрежного рыболовства. На общем собрании в апреле члены ассоциации подчеркнули: важно, чтобы «прибрежка» и поддержка прибрежных территорий не выпали из сферы внимания государства. Между тем пока все делят квоты в привязке к крупным инвестиционным проектам. Несколько лет назад у нас начал действовать новый правовой режимприбрежного рыболовства. Как вы считаете, какая сейчас ситуация с «прибрежкой»?

– К сожалению, сценарий развития не совсем оптимистичный. Мы видели, как тяжело шло принятие федерального закона по прибрежному рыболовству, важного для наших коллег с Северного бассейна. При подготовке изменений предлагалась масса новых ограничений для «прибрежки». Например, запрет судну работать в течение одного рейса в режиме и промышленного, и прибрежного рыболовства.

Сегодня с пафосом говорят о развитии прибрежного рыболовства, однако на деле видим обратную ситуацию: предприятиям удобнее работать в режиме промышленного лова.

Я хочу привлечь внимание главы региона к вопросам «прибрежки» и развития прибрежных территорий. Считаю, что важно провести по проблематике совещание у губернатора. Член Общественного совета при Росрыболовстве Эдуард Климов обещал содействовать такому обсуждению. Мы могли бы наметить, что могут сделать региональные органы исполнительной власти, что – Законодательная дума Хабаровского края, какое участие могут принять общественные организации.

Аукционы по продаже долей квот, инвестиционные квоты... Как здесь могут участвовать предприятия, у которых выручка составляет 90-100 млн рублей, а прибыль – 20-30 млн рублей? С чем они пойдут на торги или какие предложения подготовят по программе инвестквот? Понятно, что такой пользователь ничего не выиграет, а имеющегося ресурса лишится. Наша задача подумать, как поддержать такой бизнес: возможно, он не способен принять участие в крупных проектах и платить миллионы на аукционах, но он тоже платит налоги, обеспечивает рабочие места на отдаленных территориях, поддерживает населенный пункт.

Нужно открыто спросить регулятора: какие планы? Если мы идем к монополизации, об этом должно быть известно. Если мы все-таки готовы сохранить прибрежное рыболовство, необходимо это показывать не на словах, а на деле. Готовить нормативно-правовые акты, и не по году, как это получилось для прибрежников Мурманской области.

В других странах, если следить за новостями ФАО, считают важным поддерживать мелкое рыболовство, работу небольших хозяйств, предприятий. Предлагаются специальные программы.

– Совершенно верно. Это было, есть и будет, наверное. Еще в советские времена я работал у берегов Вьетнама, Новой Зеландии. Тогда мы крупную рыбу отсортировывали, везли в Россию, а улов помельче сдавали для переработки на местные заводы. За счет таких правил работы флота обеспечивалась поддержка прибрежных территорий. Собственный маломерный флот страны работал, доставлял рыбу на берег. Ее принимали и перерабатывали на береговых производствах. Сейчас этот промысел так же построен за рубежом.

А у нас настолько все зарегулировано! Ввели на законодательном уровне единое промысловое пространство – мне кажется, это приведет к исчезновению «прибрежки».

Вообще, если говорить о рыболовстве в целом, принимается много нормативно-правовых актов, но хочется спросить: зачем всё это делается? Чтобы рыбакам было проще работать или контрольно-надзорным органам? Чтобы больше рыбы добывалось и поставлялось или чтобы больше штрафов собирать? Рыбак должен работать, чтобы как можно больше поймать рыбы разных видов. А получается, что работа идет на благо контрольных органов: Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Пограничная служба, таможня и другие – пальцев не хватит, чтобы сосчитать. Наверное, нужно возвращаться к тому, чтобы дать больше свободы для разных видов рыболовства и меньше ставить административных барьеров. Сейчас на федеральном уровне предусмотрен механизм «регуляторной гильотины», в том числе в сфере рыболовства. Пусть он действительно отсекает те правовые акты, которые мешают рыбакам нормально работать.

А какие позитивные результаты в рыбном хозяйстве Хабаровского края за последний год вы бы отметили?

– Уловы региона растут, увеличивается объем производства рыбной продукции. Развивается в крае и воспроизводство водных биоресурсов. Так, на притоке Амура построен новый рыбоводный цех компании «ВБР-Трейд» производительностью до 15 млн штук молоди кеты.

Увеличивается налоговая отдача от рыбной отрасли – как для края, так и для других уровней бюджета. Растет занятость населения – в том числе за счет того, что предприятия перерегистрируются в нашем регионе. На Хабаровском судостроительном заводе строятся два судна для промысла краба. Так что движение есть.

Хочется отметить и работу краевой комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб. Заседания собираются вовремя, комиссия прислушивается к мнению общественных организаций, рыбацкого сообщества. Тех огрехов, которые наблюдались в 2018–2019 годах, уже нет.

Работают комиссии по определению границ рыболовных и рыбоводных участков. Важна и работа по программе «Доступная рыба» для жителей региона. Успели провести торги по распределению участков для организации любительского рыболовства, и сегодня практически во всех районах Хабаровского края можно осуществлять такой лов, что было невозможно, когда действовал мораторий на конкурсы по закреплению акваторий.

То есть в принципе можно говорить о позитивных моментах. Но нужно отдельно останавливаться на сложностях – чтобы продумывать решения проблем, находить пути для более эффективной работы на благо отрасли.

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал «Fishnews – Новости рыболовства»

Июнь 2021 г.

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