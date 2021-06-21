Без чего не обойтись новым судам, напомнил Союз рыбопромышленников Севера

При принятии решения о продолжении программы инвестиционных квот обязательно нужно учитывать вопросы сырьевого обеспечения новых мощностей, отмечает генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк.

Власти заявили о планах продолжить программу инвестиционных квот, запущенную в 2017 г. Но очень важно просчитать, какой ресурсной базой будут обеспечены новые мощности. «Нигде у чиновников это не звучит», - отметил генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк на конференции Fishnews Online.

Руководитель объединения обратил внимание на снижение запасов трески и пикши - основных объектов промысла на Северном бассейне. Международный совет по исследованию моря (ИКЕС, ICES) рекомендовал Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству сократить разрешенные объемы вылова трески и пикши на 2022 г.- более чем на 177 тыс. тонн и 52 тыс. тонн соответственно.

Необходимо создать условия, чтобы было завершено строительство судов, уже заложенных под инвестиционные квоты. В дальнейшем обновление флота должно идти эволюционным путем, полагает генеральный директор СРПС. По его мнению, даже и без введения инвестквот рыбодобывающие предприятия постепенно запустили бы процесс строительства новых судов. «Но государство не любит слово «эволюция» - оно любит «революция», - добавил Константин Древетняк.

Напомним, что квоты добычи в инвестиционных целях выделяются из общего разрешенного к освоению объема, причем квоты добычи в морских водах (которые закреплялись по историческому принципу) выделяются на остаточной основе.

На конференции Fishnews Online руководители предприятий и отраслевых объединений Северного бассейна обсудили реализацию программы инвестквот с учетом проблем, с которыми пришлось столкнуться заказчикам судов на отечественных верфях. Участники конференции предложили решения, которые позволят защитить права инвесторов.

Было отмечено, что не стоит торопиться со второй волной инвестиционных квот и новыми крабовыми аукционами - по крайней мере до того, как будут проанализированы результаты первого этапа.

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