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На территории Международного рыбопромышленного форума и выставки Seafood Expo Russia будет действовать ряд мер против распространения коронавируса. Фото пресс-службы ESG

Коронавирус не пустят на форум и выставку в Питере

На Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге будет действовать усиленный режим безопасности. Посетить мероприятие смогут только те, кто сделал прививку от COVID-19 или прошел ПЦР-тест.

Международные форум и выставка Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia пройдут в Северной столице 6 по 8 июля. На одной площадке в КВЦ «Экспофорум» будут представлены компании, работающие в сферах добычи и переработки, аквакультуры, производства орудий лова, оборудования и комплектующих, судостроения и судоремонта, а также логистики, упаковочной индустрии и торговли.

Ожидается, что форум и выставку посетят не менее 11 тыс. человек. Регистрация уже открыта, получить бесплатный билет можно на официальном сайте мероприятия.

Доступ на площадку будет возможен только при наличии отрицательных результатов ПЦР-теста на коронавирус с забором материала не ранее чем за 72 часа до прохода на мероприятие. Альтернатива - сертификат о прохождении полного курса вакцинации. Это требования для всех участников форума и выставки: экспонентов, делегатов, СМИ, организаторов, персонала.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе компании – оператора форума и выставки Expo Solutions Group, при отсутствии сертификата о вакцинации или при положительном результате ПЦР-теста в посещении мероприятия будет отказано. Документы о тестировании или вакцинации необходимо будет всегда иметь при себе для предъявления контролирующим органам по запросу.

На территории выставочного комплекса будет размещен пункт организованного тестирования, его расписание опубликуют на сайте. Однако организаторы просят участников и посетителей по возможности пройти тестирование в своих городах и прибыть с готовыми документами, чтобы избежать очередей.

На выставке и форуме необходимо будет строго соблюдать меры предосторожности, использовать средства защиты (респираторные маски, перчатки, дезинфицирующие средства). А также ограничить личные контакты: соблюдать социальную дистанцию, отказаться от приветственных рукопожатий.

Проведение дегустаций строго запрещено. Прием пищи будет разрешен только в специально отведенных местах. После мероприятия все образцы экспонируемой рыбы и морепродуктов с витрин должны быть переданы организаторам для последующей утилизации.

Соблюдение всех мер безопасности – обязательное условие участия в выставке и форуме, подчеркнули в ESG.

Организатор Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia – Росрыболовство при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Медиахолдинг Fishnews – генеральный отраслевой информационный партнер форума и выставки.

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