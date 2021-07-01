Камчатка организует прививки для путинщиков

Непривитых работников, прибывающих в Камчатский край на лососевую путину, обеспечат вакциной от коронавируса, обещал губернатор Владимир Солодов. При этом рыбопромышленное предприятие будет обязано организовать трехнедельный карантин.

«Основная часть вахтовых работников, прибывающих из других регионов, должна уже при прибытии на Камчатку иметь на руках сертификат о прохождении вакцинации. В противном случае им бы пришлось ждать три недели между введением первого и второго компонентов вакцины. У нас однокомпонентная вакцина только начинает появляться, и в достаточном объеме ее нет в крае. Чтобы избежать дополнительных потерь, мы рекомендуем приезжающим на период путины работникам пройти иммунизацию предварительно. Если рыбопромышленные компании будут готовы предоставить условия для прохождения карантина в течение трех недель, то мы обеспечим вахтовых работников необходимым количеством вакцины», - заявил Владимир Солодов.

Ранее было принято решение о том, что завоз сезонных работников на Камчатку будет осуществляться только при условии вакцинации. Это решение поддержано рыбопромышленниками и вступит в силу с 1 июля, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

В то же время Росрыболовство и Роспотребнадзор прорабатывают возможность введения обязательной вакцинации от COVID-19 для всех членов экипажей промысловых и транспортных судов.

«Сейчас мы говорим о том, что необходимо вакцинировать экипажи рыбопромысловых и транспортных судов, которые доставляют рыбопродукцию на российские берега и на экспорт. Это связано с достаточно серьезными ограничениями со стороны Китая, который предъявляет дополнительные требования и к транзиту наших грузов через Республику Корея. Сейчас, по данным рыбопромысловых компаний, порядка 70% экипажей вакцинировано, и наша задача — в ближайшее время довести эту планку до 100%», — сказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, пребывающий с рабочим визитом на Камчатке.

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