На рынке прибавится сертифицированного минтая

АДМ завершила MSC-сертификацию промысла минтая в Восточно-Сахалинской подзоне. Теперь все уловы минтая, добываемого членами ассоциации во всех районах Охотского моря, считаются происходящими из экологически устойчивого источника.

Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) успешно завершила процесс расширения области действия сертификата Морского попечительского совета (MSC) на промысел минтая в Восточно-Сахалинской подзоне. Это единственный район в пределах российской экономзоны в Охотском море, который не был охвачен сертификацией в 2013 г. В отличие от других подзон Охотского моря – Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской – здесь не действует запрет на специализированный лов минтая в период с апреля до середины октября – начала ноября.

Президент АДМ Алексей Буглак подтвердил, что 16 марта ассоциация получила MSC-сертификат для тралового промысла минтая в Восточно-Сахалинской подзоне. «Процедура сертификации была запущена в конце 2019 года согласно решению общего собрания ассоциации, – рассказал он корреспонденту Fishnews. – Для этого были выполнены необходимые научные исследования и запущена программа научных наблюдателей в этом районе. Это позволило нам в процессе сертификации выйти на уверенный результат и завершить ее без единого условия к началу промыслового сезона».

В текущем году общий допустимый улов минтая в Восточно-Сахалинской подзоне установлен на уровне 126 тыс. тонн. По оценкам АДМ, под действие сертификата попадает порядка 100 тыс. тонн – примерно такой объем минтая осваивается предприятиями – членами ассоциации.

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