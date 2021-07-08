Путину Камчатки защищают от COVID-19

В Камчатском крае от коронавирусной инфекции привиты 60% специалистов, приезжающих на работу на рыбопромышленные предприятия, сообщает профильное министерство региона. По его данным, еще 20% прибывающих путинщиков — переболевшие.

«Для ввозимых на территорию Камчатки работников у нас установлен ряд требований. Первое — обязательное тестирование: ПЦР-тест, то есть работников проверяют на отсутствие инфекции, и тестирование на наличие антител, то есть определяется их иммунный статус. Если у работника отрицательный ПЦР и положительный иммуноглобулин, он допускается сразу к работе. Если нет, требуются изоляция, повторное тестирование через две недели, только после этого он может приступить к работе», — рассказал министр рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский.

Он отметил, что показатели по числу вакцинированных приезжих специалистов пока недостаточны. Работа в этом направлении продолжается, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

Ранее губернатор Владимир Солодов поручил, чтобы все сезонные работники, которые прибывают на полуостров, были привиты. Если приезжие делают прививки на Камчатке, рыбопромышленники должны обеспечить им прохождение трехнедельного карантина — столько времени должно пройти между первой и второй дозами «Спутника V».

В этом сезоне ожидается, что рыбалка будет удачной на обоих побережьях. Пока основная добыча идет в районе Камчатского залива. По прогнозам, более масштабная путина на востоке полуострова начнется в десятых числах июля.

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