География нового этапа инвестквот ограничится Дальним Востоком

Росрыболовство не планирует запускать по Северному бассейну вторую волну программы инвестиционных квот, однако предполагаются новые аукционы с инвестиционными обязательствами по крабам.

Важно понять, какие требования предъявит государство к объектам строительства в рамках второй волны инвестквот, - об этом представители компаний Северного бассейна рассказали на конференции, организованной Fishnews.

Если говорить о Северном бассейне, то Росрыболовство, кроме продажи остальных 50% крабовых квот, здесь больше ничего не планирует, прокомментировал волнующую предприятия тему глава ведомства Илья Шестаков.

По оценкам регулятора, в результате первого этапа инвестквот промысловый флот на Северном бассейне обновится на 80%. «С учетом того, что покупался и модернизировался флот за рубежом, мы считаем, что этого будет достаточно», - отметил руководитель Росрыболовства.

По крабам вновь планируются аукционы с инвестиционными обязательствами, однако детали пока только прорабатываются. «Четкого пока понимания нет, и оно в принципе сейчас именно к самой законодательной инициативе не нужно - оно потребуется потом», - отметил Илья Шестаков.

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