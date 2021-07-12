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Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ на брифинге. Фото пресс-службы ведомства

Росрыболовство притормозило с введением «социальных» квот

Росрыболовство пока решило не торопиться с подготовкой инициативы о социальном рыболовстве. Сначала необходимо реализовать идею с предоставлением возможности легально продавать свои уловы рыбакам-любителям, сообщил руководитель ведомства Илья Шестаков.

Весной Росрыболовство заявило о планах подготовить концепцию социального рыболовства - для обеспечения продукцией прибрежных регионов.

Речь идет фактически о введении нового вида квот для промысла в небольших объемах на москитном флоте, прокомментировал глава ведомства Илья Шестаков. Однако пока с такими масштабными изменениями решено не торопиться и действовать поэтапно, сообщил он журналистам на брифинге 8 июля.

Сначала предполагается воплотить другую инициативу - с организацией продажи уловов любительской рыбалки. Она вызвала много вопросов у контролирующих органов, основной связан с угрозами браконьерства.

«Сначала мы закончим один социальный проект, придем к тому или иному пониманию, а потом пойдем на другой. Потому что, конечно, реализация таких инициатив одновременно, наверное, это было бы не совсем правильно», - объяснил руководитель Росрыболовства.

Законопроект об уловах рыбаков-любителей продолжает прорабатываться, рассказал Илья Шестаков. Поступили замечания из администрации президента, контролирующих органов, сообщил глава федерального агентства.

«Сейчас мы по их замечаниям законопроект доработали, и я думаю, что в ближайшее время, в какое-то обозримое время нам необходимо будет провести уже согласительные процедуры на более высоком уровне, для того чтобы принять решение, в каком виде он может быть реализован», - заявил об эксперименте руководитель Росрыболовства.

Изначально планировалось участие в пилотном проекте по продаже уловов любительской рыбалки четырех регионов (это были Сахалинская, Магаданская, Мурманская, Томская области), однако затем и другие субъекты Федерации решили присоединиться к воплощению инициативы, сообщает корреспондент Fishnews.

«Но нам необходимо снять все вопросы, связанные с тем, куда можно было бы реализовывать эту продукцию, для того чтобы она действительно шла подконтрольно как с точки зрения объемов вылова, так и с точки зрения ветеринарной безопасности», - обратил внимание Илья Шестаков.

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