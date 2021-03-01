01 марта 2021 года

Росрыболовство готовит концепцию «социальной прибрежки»

Отраслевой регулятор планирует до конца года предложить концепцию социального рыболовства. Она предусматривает ограничения по размеру судов и видам рыбы, небольшие объемы квот и обязательства по продаже уловов, рассказал глава ведомства Илья Шестаков.

Росрыболовство ищет новые пути для обеспечения свежей рыбой прибрежных регионов. Действующий механизм прибрежного промысла уже предусматривает увеличение квот, если предприятия привозят улов на берег в живом, свежем или охлажденном виде. Это помогает нарастить поставки такой продукции на внутренний рынок, отметил на пресс-конференции 25 февраля руководитель федерального агентства Илья Шестаков.

Однако в ведомстве планируют до конца года рассмотреть и представить концепцию социального рыболовства. «Это, по сути, создание рыболовства на базе индивидуальных предпринимателей. С небольшими объемами квот для добычи, с ограничениями по размеру используемых судов. Но при этом с обязательствами реализации этой продукции непосредственно через уполномоченные регионами рынки либо через определенные системы сбора этой продукции», – рассказал глава Росрыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, сейчас в ведомстве прорабатывают такой механизм. «Если эти предложения будут всеми поддержаны, то, наверное, в 2021 году мы с такой инициативой уже сможем выйти», – высказал мнение Илья Шестаков.

Он уточнил, что «с точки зрения всего промышленного рыболовства» речь идет о небольшом объеме ресурсов. По расчетам Росрыболовства, это позволит создать порядка 500 новых малых компаний, которые будут продавать продукцию непосредственно в прибрежных регионах.

«Они будут ограничены по видам биоресурсов, они будут ограничены по объему, – подчеркнул руководитель Росрыболовства. – При этом мы не планируем ограничить их только малоликвидными объектами [добычи – прим. ред.]. Мы хотим сделать, скажем, такой пакет квот, который бы был экономически оправдан для покупки такого судна и осуществления такого вида деятельности».

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