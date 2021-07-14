Заказам под инвестквоты требуется расширить временные рамки

Логично было бы, чтобы с инициативой по продлению предельных сроков постройки флота под инвестквоты активнее выступали верфи и Минпромторг, ведь именно судостроительные предприятия задерживают реализацию заказов, отметили представители Северного бассейна на конференции Fishnews.

Участники программы инвестиционных квот по-прежнему говорят, что необходимо продлить максимальные сроки, отведенные по законодательству на постройку флота, хотя отраслевой регулятор – Росрыболовство – такой шаг оценивал осторожно.

Сейчас на реализацию инвестиционного проекта под квоты отводится максимум пять лет – этот срок можно продлить по согласованию с властями, но не большем чем на год. Однако необходимость расширения временных рамок лежит на поверхности: верфи не успевают вовремя выполнять заказы, хотя рыбаки свои обязательства выполняют, заявил на конференции Fishnews исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов.

Когда программа инвестквот только запускалась, верфи убеждали рыбопромышленные предприятия, что срок «пять плюс один», предусмотренный законодательством, более чем достаточен для реализации всех заказов рыбаков. Однако сейчас, когда задержки в строительстве судов, заложенных в 2017-2018 гг., создают эффект «бутылочного горлышка» для заказов, выполнение которых началось согласно графику в последующие годы, сложно сказать, каким будет общее отставание, обратил внимание генеральный директор ООО «УК «ФОР» Павел Балон. Причем речь идет о строительстве не только рыбопромысловых судов, но и другого флота, добавил он.

По мнению представителей рыбопромышленных предприятий, инициатива по продлению нормативных сроков должна исходить не только и не столько от заказчиков флота, сколько от самих судостроителей и Министерства промышленности и торговли РФ. Ведь именно верфи не справляются с графиком работы и им в том числе будут переадресованы претензии со стороны государства, если суда не будут построены вовремя.

Заинтересованность в продлении сроков должны проявлять государственные структуры, полагает представитель группы «Норебо» Сергей Сенников. Увеличение срока реализации инвестпроекта - это по сути мера, которая призвана спасти государственные верфи от дефолта, а не придать какие-то преференции заказчикам, отметил он.

Представители Северного бассейна предложили и другие меры по поддержке инвесторов: снятие требования о банковской гарантии или снижение ее суммы при высокой технической готовности судна, запуск процесса предоставления квоты на стадии завершения строительства новой единицы флота. Предложено также увеличить срок, на который за участниками программы инвестквот закрепляется право на вылов.

В конференции приняли участие исполнительный директор группы компаний «ФЭСТ» Юрий Паршев, генеральный директор ООО «УК «ФОР» Павел Балон, представитель группы «Норебо» Сергей Сенников, исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов, председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов, генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

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