Новости
Вопросы продления сроков строительства судов под инвестквоты обсудили на конференции Fishnews

Заказам под инвестквоты требуется расширить временные рамки

Логично было бы, чтобы с инициативой по продлению предельных сроков постройки флота под инвестквоты активнее выступали верфи и Минпромторг, ведь именно судостроительные предприятия задерживают реализацию заказов, отметили представители Северного бассейна на конференции Fishnews.

Участники программы инвестиционных квот по-прежнему говорят, что необходимо продлить максимальные сроки, отведенные по законодательству на постройку флота, хотя отраслевой регулятор – Росрыболовство – такой шаг оценивал осторожно.

Сейчас на реализацию инвестиционного проекта под квоты отводится максимум пять лет – этот срок можно продлить по согласованию с властями, но не большем чем на год. Однако необходимость расширения временных рамок лежит на поверхности: верфи не успевают вовремя выполнять заказы, хотя рыбаки свои обязательства выполняют, заявил на конференции Fishnews исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов.

Когда программа инвестквот только запускалась, верфи убеждали рыбопромышленные предприятия, что срок «пять плюс один», предусмотренный законодательством, более чем достаточен для реализации всех заказов рыбаков. Однако сейчас, когда задержки в строительстве судов, заложенных в 2017-2018 гг., создают эффект «бутылочного горлышка» для заказов, выполнение которых началось согласно графику в последующие годы, сложно сказать, каким будет общее отставание, обратил внимание генеральный директор ООО «УК «ФОР» Павел Балон. Причем речь идет о строительстве не только рыбопромысловых судов, но и другого флота, добавил он.

По мнению представителей рыбопромышленных предприятий, инициатива по продлению нормативных сроков должна исходить не только и не столько от заказчиков флота, сколько от самих судостроителей и Министерства промышленности и торговли РФ. Ведь именно верфи не справляются с графиком работы и им в том числе будут переадресованы претензии со стороны государства, если суда не будут построены вовремя.

Заинтересованность в продлении сроков должны проявлять государственные структуры, полагает представитель группы «Норебо» Сергей Сенников. Увеличение срока реализации инвестпроекта - это по сути мера, которая призвана спасти государственные верфи от дефолта, а не придать какие-то преференции заказчикам, отметил он.

Представители Северного бассейна предложили и другие меры по поддержке инвесторов: снятие требования о банковской гарантии или снижение ее суммы при высокой технической готовности судна, запуск процесса предоставления квоты на стадии завершения строительства новой единицы флота. Предложено также увеличить срок, на который за участниками программы инвестквот закрепляется право на вылов.

В конференции приняли участие исполнительный директор группы компаний «ФЭСТ» Юрий Паршев, генеральный директор ООО «УК «ФОР» Павел Балон, представитель группы «Норебо» Сергей Сенников, исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов, председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов, генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Вопросы продления сроков строительства судов под инвестквоты обсудили на конференции Fishnews
  • Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ
  • Ряд представителей предприятий принял участие в конференции по видеосвязи
  • Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ
  • Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ
  • Главный редактор интернет-портала Fishnews.ru Маргарита КРЮЧКОВА
  • Вопросы продления сроков строительства судов под инвестквоты обсудили на конференции Fishnews
  • Вопросы продления сроков строительства судов под инвестквоты обсудили на конференции Fishnews
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: росрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    О будущей программе считаем важным объявить заранее

    Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

    Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

    Эдуард КЛИМОВ

    Мы не можем жить без рыбы, это факт

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Камчатка меняет облик отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин САВЕНКОВ

    Заместитель руководителя Россельхознадзора

    Константин САВЕНКОВ

    Мы нацелены на обеспечение непрерывных экспортных поставок

    Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

    Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

    Вячеслав БЫЧКОВ

    Рыбаки также привлекают внимание к сохранению палтусов

    Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

    Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»

    Артем ШЕВЧЕНКО

    Заводы для второй волны

    Генеральный директор компании «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

    Генеральный директор компании «Витязь-Авто»

    Алекс РАМАНАУСКАС

    Перед отраслью открылись новые возможности

    Все интервью

    Личное мнение

    Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве Игорь ХОВАНСКИЙ

    Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве

    Игорь ХОВАНСКИЙ

    Лососями Амура могут пожертвовать ради выборов

    Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

    Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

    Сергей НЕСВЕТОВ

    Рыбацких денег для рывка судостроения недостаточно

    Все материалы

    Крупным планом

    Мультитемпературный холодильный комплекс вместимостью до 8 000 тонн начнет работу в Приморье в начале 2022 г.

    Холодильный комплекс XXI века заработает в Приморье в 2022 году

    В Клину продукцию «Норебо» готовят для поставки в магазины

    Показать рыбу во всей красе

    Отечественные специалисты изготовили основную часть оборудования и смонтировали технологические линии на заводе «Русский минтай»

    Переработка и холод: пора ли говорить о локализации?

    Проект среднего краболовного судна СКС56 «Командор». Изображение предоставлено Центром технологии судостроения и судоремонта

    Охотники на краба

    Все материалы

    События

    Сотрудники «Востока-1» совместно со специализированными организациями фактически создали новые типы судов для глубоководного промысла рыбы и краба

    РК «Восток-1»: Промысел нового измерения

    На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

    Второй траулер для «Норебо» встал на воду

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.