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Судовая переработка рыбы на Севере. Фото пресс-службы АТФ

«Прибрежке» угрожают многомиллионные штрафы

В закон о рыболовстве внесли изменения, призванные снять вопросы к прибрежному промыслу. Однако пограничники вновь составили протоколы о нарушениях в отношении компаний Мурманской области.

Президент Владимир Путин 2 июля подписал федеральный закон по регулированию прибрежного рыболовства. Поправки, подготовленные властями и бизнес-сообществом, должны были исключить почву для проблем предприятий. Однако выбор работы в режиме «прибрежки» по-прежнему оставляет компании в зоне риска.

Уже после подписания нового закона в отношении Мурманского тралового флота (входит в группу «Норебо») представитель погрануправления ФСБ России по западному арктическому району составил протокол об административном правонарушении. Суть претензий та же, что заставила законодателей разрабатывать и вносить поправки: рыбу, добытую в режиме прибрежного промысла, доставили в порт Мурманск, но перед этим на борту из нее произвели продукцию – осуществили обезглавливание и потрошение. Таким образом, требования закона о рыболовстве (имеется в виду еще прежняя редакция) были нарушены, заявили пограничники.

Стоимость предмета нарушения в пограничном органе оценили более чем в 7,7 млн рублей. Согласно статье 8.17 КоАП РФ минимальный штраф юридическому лицу в этом случае составит более 15,5 млн рублей, капитану – более 7,7 млн рублей.

С аналогичной ситуацией столкнулась и РПФ «Вариант». В ее случае штраф для капитана составляет 3 млн рублей, для компании – второе больше, рассказали Fishnews в пресс-службе Союза рыбопромышленников Севера.

«Складывается очень напряженная обстановка. Если вспомнить, сколько актов с замечаниями было составлено в отношении судов – а в «прибрежке» работает девять компаний союза, – страшно представить, во что это выльется для компаний, – отметил генеральный директор СРПС Константин Древетняк. – Получается, рыбакам предстоит работать под страхом риска».

«Норебо» обратилась по проблеме прибрежников к губернатору Мурманской области: Андрей Чибис активно добивался внесения в законодательство изменений, призванных устранить угрозы для этого вида рыболовства.

«В соответствии с частью 2 статьи 1.7 КоАП РФ закон, смягчающий либо отменяющий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении которого постановление о назначении административного наказания не исполнено», – напомнили в холдинге.

При этом рыбаки не понимают, почему все прибрежники осуществляли обработку улова, а протоколы пограничный орган составил столь выборочно?

«Мы считаем, что дело необходимо прекратить в связи с отсутствие события правонарушения, так как все необходимые изменения в закон уже внесены, а проблема осуществления прибрежного рыболовства неоднократно обсуждалась на разных уровнях», – подчеркнул представитель группы «Норебо» Сергей Сенников.

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