Федеральные округа поделили между вице-премьерами

Глава правительства Михаил Мишустин распределил обязанности по курированию федеральных округов между вице-премьерами. Ранее такое решение анонсировал президент.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства, обязанности по курированию федеральных округов между вице-премьерами распределены следующим образом:

– Виктория Абрамченко – Сибирский федеральный округ,

– Юрий Борисов – Уральский федеральный округ,

– Татьяна Голикова – Северо-Западный федеральный округ,

– Дмитрий Григоренко – Центральный федеральный округ,

– Александр Новак – Северо-Кавказский федеральный округ,

– Юрий Трутнев – Дальневосточный федеральный округ,

– Марат Хуснуллин – Южный федеральный округ,

– Дмитрий Чернышенко – Приволжский федеральный округ.

Премьер отметил, что кураторы должны внимательно отнестись к обеспечению экономического роста территорий, повышению их инвестиционной привлекательности, поддержке малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест.

«Причем все эти задачи следует реализовывать как в округе в целом, так и в каждом из субъектов, входящих в его состав», – сказал Михаил Мишустин.

Координировать работу будет Правительственная комиссия по региональному развитию, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин.

Распределить между вице-премьерами обязанности по курированию конкретных федеральных округов поручил президент Владимир Путин. «Надеюсь, это приведет к тому, что решения, которые принимаются в центре, будут доводиться более осмысленно, более точно и с большим эффектом для территорий», – заявил он на прямой линии 30 июня.

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