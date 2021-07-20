Наука оценила популяции минтая и лососей

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО подвели итоги комплексных исследований в Южно-Курильском районе, Охотском и Беринговом морях. Обновлены данные о главных промысловых объектах – минтае, сельди, лососях.

Южные Курилы

Рейс проходил с конца марта по начало июля на НИС «Профессор Кагановский». Одной из задач была оценка состояния запасов, среды обитания и эффективности нереста минтая, а также перспектив его промысла в Южно-Курильском районе и Охотском море, рассказал начальник экспедиции Сергей Пономарев.

Из-за благоприятной ледовой обстановки удалось выполнить съемку с охотоморской стороны острова Итуруп и частично в заливе Простор. Термические условия вод Южно-Курильского района ученые охарактеризовали как теплые. Величина биомассы всего зоопланктона была незначительно ниже прошлогодних значений, однако индекс наполнения желудков был низким. Это говорит о недостаточном уровне кормовых условий, отметили в ТИНРО.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, численность минтая с охотоморской стороны составила 31 млн экземпляров, а биомасса – 10,9 тыс. тонн. В основе запаса особи, рожденные в 2016 и 2017 гг. Общий запас минтая с тихоокеанской стороны, оцененный по траловому методу, составил 389 млн экземпляров и 107,5 тыс. тонн. При этом численность годовиков достигла всего 44 млн экземпляров, что соответствует уровню неурожайного поколения.

«В целом размерно-возрастная структура южнокурильского минтая состоит в большей мере из особей более 37 см, которые составляют промысловую его часть. При этом доля ближайшего пополнения находится на низком уровне, что может уже в ближайшее время отрицательно повлиять на численность популяции», – обратили внимание ученые.

Охотское море

В Охотском море воды поверхностного слоя по сравнению с 2020 г. были более холодными на большей части акватории. На всей обследованной площади преобладал крупный зоопланктон. Общий уровень его биомассы показывает положительную динамику третий год подряд, но все же уступает среднемноголетним значениям. Поэтому накормленность минтая, как и в прошлом году, была невысокой.

Численность и биомасса нектона и макропланктона на обследованной акватории в северной части моря составили 55,5 млрд экземпляров и 16,4 млн тонн. Если не брать в расчет минтай, по численности доминировали серебрянка (48,2%) и сельдь (33,3%). По биомассе – сельдь и медузы, также отмечалась сахалинская камбала.

Учтенные численность и биомасса взрослой преднерестовой сельди составили 3,8 млрд экземпляров и 501,9 тыс. тонн, а молоди – 162 млн экземпляров и 1,8 тыс. тонн. «Эти оценки является максимальными за последние 8 лет, причем по информации промышленности, еще часть сельди уже находилась на нерестилищах», – подчеркнули в ТИНРО.

Количество выметанной икры минтая на период съемки на всех исследованных ихтиопланктонных полигонах составила 564 трлн штук –это выше уровня прошлого года (500 триллионов). Специалисты отметили, что положительный тренд в учете икры начался с 2017 г. и продолжается до сих пор.

Промысловый запас минтая в весенний период в основном был представлен особями в возрасте шести и семи лет длиной от 37 до 44 см. Их доля от общей численности половозрелых рыб составляла 60%. Также заметную роль в запасе сыграли пятилетние и семилетние экземпляры (в сумме 27%).

«Таким образом, в настоящее время в общем запасе продолжают присутствовать урожайные поколения половозрелого минтая. Благодаря им сейчас популяция находится в удовлетворительном состоянии», – констатировали ученые.

Однако доля ближнего пополнения в возрасте трех и трех лет незначительна и в сумме составляет 15%, обратили внимание в ТИНРО. Также последние три года не отмечалось значимых по урожайности поколений дальнего пополнения. Это в ближайшем будущем скажется на общем уровне охотоморского минтая.

Берингово море

С 5 по 27 июня исследования проводились в тихоокеанских водах Командорских островов и западной части Берингова моря. В этот период было выполнено 76 станций.

Численность и биомасса нектона и мегапланктона в верхней эпипелагиали летом составила 4 млрд экземпляров и 1027 тыс. тонн. В структуре преобладали рыбы, чье доминирование обеспечивалось многочисленной генерацией колюшки. Высокие оценки численности были у сельди и минтая. Среди головоногих моллюсков ученые выделили взрослых особей северного кальмара.

«В результате проведенных исследований были оконтурены скопления половозрелой горбуши и учтена ее численность. Распределение вполне соответствует известным схемам миграций преднерестовой горбуши из тихоокеанских районов и восточной части Берингова моря в западную его часть. Основное количество рыб (86,1%) имело длину более 40 см», - рассказали в ТИНРО.

По данным филиала, неполовозрелая кета превалировала над производителями по численности, но по биомассе лидерство изменилось в пользу половозрелых особей. Общее количество кеты составило чуть более 26 млн экземпляров, а биомасса – 39 тыс. тонн, что уступает оценкам 2011 и 2015 гг. Также отмечена высокая доля двухгодовиков, которые пойдут на нерест в 2022-2023 гг.

«Основные скопления нерки были приурочены к тихоокеанским водам Командорских островов. На большей части акватории преобладала половозрелая нерка с размерами тела от 41 до 59 см. Численность нерки составила 35 млн экземпляров, а ее биомасса почти - 38 тыс. тонн», – сообщили специалисты.

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