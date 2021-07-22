На Дальнем Востоке началось производство продукции из сурими РРПК

Дальневосточная компания «КВЭН» выпустила пробные партии крабовых палочек и другой продукции из сурими Русской рыбопромышленной компании. По заключению специалистов, российское сырье по всем показателям не уступает японскому.

Одним из первых покупателей сурими производства Русской рыбопромышленной компании (РРПК) стал дальневосточный производитель морепродуктов «КВЭН». Ранее предприятие приобретало сурими исключительно за рубежом – в Японии, США, Чили, Аргентине или Вьетнаме.

Из российского сырья были изготовлены пробные партии крабовых палочек, имитации крабового мяса и других продуктов. По оценкам специалистов «КВЭН», сурими РРПК отличается высоким качеством и по химико-биологическим показателям не уступает японскому.

«Мы довольны результатом, – заявил гендиректор «КВЭН» Евгений Моргунков. – Рассчитываем, что большую часть сурими, наконец, можно будет закупать у отечественных производителей».

Для РРПК сотрудничество с российскими партнерами является элементом стратегии устойчивого развития, направленной на поддержку местных производителей, сообщили Fishnews в пресс-службе компании.

Многообещающим назвал партнерство с известным дальневосточным брендом первый заместитель гендиректора РРПК Савелий Карпухин. «Сотрудничество с ведущими российскими и местными производителями позволяет РРПК контролировать и обеспечивать высокое качество продукта на всех этапах, от вылова до прилавка, и создавать максимальную добавленную стоимость рыбопродукции на территории страны», – подчеркнул он.

Запуск производства сурими стал возможен благодаря строительству Русской рыбопромышленной компанией серии современных супертраулеров и вводу в эксплуатацию флагманского судна «Владимир Лиманов».

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