Как подружить покупателя с рыбой

Опросы показывают, что большинство россиян считает рыбу полезным, но слишком дорогим продуктом и не покупает ее так часто, как хотели бы. Можно ли изменить эту ситуацию, обсудили представители отраслевых ассоциаций и предприятий рыбного рынка.

Проблемы с потреблением рыбы внутри страны рассмотрели участники круглого стола, организованного Fishnews 15 июля. Исследование, проведенное центром социального проектирования «Платформа» совместно с «Рыбным союзом» и ретейлерами среди городского населения, показало, что только 37% опрошенных едят рыбу каждую неделю. При этом в пользе рыбных продуктов не сомневаются 80% респондентов.

Главным барьером на пути к увеличению потребления рыбы авторы исследования назвали низкую покупательную способность граждан и высокую стоимость продукта – на цены жаловалось более 70% отвечавших. Другой важный фактор, хотя и субъективный, — неудовлетворенность качеством рыбной продукции. Ситуацию осложняет ряд стереотипов: например, что замороженная рыба менее полезна, чем охлажденная, или что дорогая рыба полезнее более дешевой.

В итоге самой желанной рыбой в глазах большинства покупателей выглядит атлантический лосось — и стоит дорого, и продается в охлажденном виде. А сравнительно недорогой минтай, к тому же замороженный, мало кого привлекает.

Участники встречи указали на разрыв между ожиданиями и позицией потребителей, порой необоснованными, и поставщиков рыбной продукции. При этом с некоторыми претензиями, например к качеству рыбы и морепродуктов, которые покупатель видит в магазине, нужно работать в первую очередь.

«Особенно это характерно для сегмента заморозки. Устаревшая и всем надоевшая упаковка — обычные пакеты, у которых меняется лишь расцветка. Рыба зачастую переморожена. Снег в пакетах как результат нарушения холодовой цепочки», — назвал самые явные недостатки председатель «Рыбного союза» Александр Панин. По его словам, справиться с этой проблемой реально, но только путем совместных действий производителей, поставщиков и ретейла.

На стоимость рыбы участникам рынка повлиять гораздо сложнее. Российский рынок — часть глобального, а рыба и морепродукты дорожают во всем мире.

Но и постоянно сравнивать цены на рыбу с другими категориями продуктов питания некорректно. «Мы сравниваем рыбу с курицей и мясом, но в эти секторы идут прямые безвозвратные дотации от государства в десятки миллиардов рублей», — напомнил председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

«Задача снабдить россиян дешевой рыбой или обеспечить качественным питанием в принципе не стоит. Если ресурс продают бизнесу на аукционах, ни о каком снижении цен не может быть и речи», — указал он на разницу в государственном подходе.

Кроме того, прямой корреляции между доходами населения и потреблением рыбы и морепродуктов нет, убежден представитель группы «Норебо» Сергей Сенников. «Нельзя не учитывать культурные особенности. В одной из ведущих экономик ЕС Германии потребление рыбы составляет 14–15 кг на душу населения, тогда как в Португалии, где уровень жизни заметно ниже, эта цифра превышает 50 кг», — привел он пример.

Более перспективной выглядит попытка встроить рыбу в сформировавшиеся на продуктовом рынке тренды. Среди них запрос на правильное питание и «ленивый, пассивный ЗОЖ», а также удобство и готовые решения, не требующие кулинарных навыков.

«На мой взгляд, отрасль должна оба эти тренда подхватить и поддержать, — высказал мнение гендиректор ГК «Агама» Владимир Горелов. — В плане правильного питания у рыбы есть объективные преимущества, которые надо доносить до потребителя, в том числе до молодежи, причем доносить в понятной форме. А второй тренд требует радикального пересмотра ассортимента и нашего предложения по рыбе — это переход от филе к продукции, готовой или почти готовой к употреблению».

Имеет смысл и продвижение рыбных брендов в ретейле. «Мы видим, что работа с торговыми сетями дает результат — появляется интерес к продукции. На примере нашей рыбы, которую мы поставляем на российский рынок под брендом Borealis, мы можем сказать, что спрос сохранялся даже в разгар эпидемии», — отметил Сергей Сенников.

Еще один возможный путь для рыбы — уходить в специализированные торговые точки. «В Санкт-Петербурге появляется очень много маленьких рыбных магазинов, еще два года назад их было гораздо меньше. Ассортимент, который там представлен, выглядит вполне достойно, красиво выложен, и люди покупают», — рассказал руководитель службы маркетинга и отраслевой аналитики УК «ФОР» Алексей Трофимов.

Разомкнуть круг, в котором застрял российский рыбный рынок, не так-то просто. По мнению президента Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максима Козлова, без участия государства задачу продвижения рыбы в ближайшее время не решить. Со своей стороны рыбаки готовы в случае необходимости осваивать выпуск новых продуктов с рыбой.

Больше внимания стоило бы обратить на использование рыбной продукции в детских садах и школах, указал Сергей Сенников. «Сейчас есть возможность работать через комбинаты питания. Бизнес может предложить им определенные виды продуктов из рыбы, согласованные с медиками и диетологами, и разработать рецептуры вкусных блюд. Прививая интерес к рыбе с детства, мы обеспечиваем не только будущий спрос, но и правильное отношение к рыбной продукции у населения», — подчеркнул он.

«По госконтрактам закупается достаточно большой объем рыбы. Наша отрасль может предоставить этот продукт в нужном виде и в больших объемах», — добавил Максим Козлов.

По мнению Александра Панина, инициатором системных изменений должен выступать именно бизнес. «Рыбный союз» в настоящее время занимается проработкой стратегии реформирования рыбохозяйственного комплекса, в которую мы планируем вовлекать и рыбаков, и ретейл, и логистику, и все смежные отрасли. Мы постараемся закончить эту работу в ближайшем квартале», — сообщил он о планах ассоциации.

«Если профсообщество совместно не предложит продуманного решения, государство никогда не будет заниматься проблемой продвижения рыбы, да и не сможет этого сделать», — согласился Эдуард Климов.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что первые шаги по «приближению рыбы к народу» придется делать бизнесу. Хотя без привлечения регулятора реализовать эту программу не получится, поскольку ресурсы государства несопоставимы с теми, что есть у отрасли и ее контрагентов.

«Только совместными усилиями государства и бизнеса можно развернуть негативный тренд в потреблении рыбы и морепродуктов, повысить привлекательность их потребления и вернуть эти важные продукты в достаточном объеме на столы россиян», — подвел итог обсуждению Александр Панин.

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