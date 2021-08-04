Макрурус — сокровище морских глубин

Самые полезные, доступные и перспективные на рынке глубоководные рыбы — это макрурусы: малоглазый и черный (он же черный гренадер). Компания «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» не только лидирует в России по их добыче, но и активно продвигает эту продукцию на отечественном рынке.

Макрурусы, как и всем известный минтай, относятся к семейству тресковых, но обитают не на 200-300 метрах, а гораздо глубже — на 1-2,5 километрах. До сих пор немногие рыболовные компании во всем мире могут похвастаться опытом и технологиями работы на таких изобатах. В нашей стране безусловным лидером глубоководного промысла является компания «Восток-1», которая за 30 лет своей истории в тесном взаимодействии с наукой смогла исследовать запасы и наладить эффективную работу на такой глубине.

Вложения в развитие и модернизацию ярусного флота позволили компании за последнее десятилетие увеличить добычу глубоководных объектов (рыбы и крабов) более чем в три раза — до 30 000 тонн в год, львиную долю в которых составляют макрурусы. В результате предприятие обеспечивает больше половины вылова малоглазого и черного макрурусов на Дальневосточном бассейне.

Безусловно, у глубоководного промысла есть своя специфика, которая пока и сдерживает «массовое погружение» рыбаков. Здесь требуется особое промысловое вооружение, а также опыт работы экипажей и знание техники добычи.

Но результат таких трудов оправдывается. Ведь макрурус по своим полезным качествам значительно превосходит привычные виды рыб, которые можно встретить в магазинах.

Малоглазый макрурус на сегодняшний день считается одной из самых низкокалорийных рыб в мире: всего 32 ккал на 100 г продукта. При этом она содержит полный набор необходимых аминокислот и микроэлементов — по составу это полноценный белок. Мясо малоглазого макруруса очень нежное и практически без костей, эту рыбу очень удобно разделывать и готовить для диетической кухни, в том числе детской.

Черный гренадер (черный макрурус) тоже относится к низкокалорийным продуктам: в 100 г рыбы — 70 ккал и менее 1% жира. При этом одна порция (примерно 250 граммов) этой рыбы удовлетворяет суточную потребность организма человека в полиненасыщенных жирных кислотах.

Важно еще и то, что глубоководной рыбе вы не встретите паразитов, с которыми борются путем заморозки до –18°C…–22°C и дальнейшей термической обработки. А это значит, что всех макрурусов безо всякого страха можно употреблять даже в сыром виде!

«Рыболовецкий колхоз «Восток-1» не только оттачивает технику промысла, но и знакомит рынок с новым для многих продуктом.

Ежегодно суда компании вылавливают более 25 000 тонн макрурусов, выпуская около 12 000 тонн готовой продукции. За последние годы на эту рыбу сформировался устойчивый спрос: весь объем продукции быстро расходится не только за рубежом (главным образом в азиатских странах), но и в России. И интерес потребителей продолжает расти.

«Продвижением продукции из макруруса мы, по сути, занимаемся уже 15 лет, — рассказал генеральный директор компании «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Александр Сайфулин. — Поначалу продать что-то в России было проблемой, а сейчас у потребителей сформировался стабильный спрос».

Непосредственно вопросами продвижения продукции в «Восток-1» занимаются специалисты отдела маркетинга. Как рассказал начальник подразделения Александр Косенюк, презентации с кулинарными мастер-классами и дегустацией готовых блюд из макрурусов проводятся на различных мероприятиях — выставках и форумах от Питера до Циндао — начиная с 2016 года.

Широко здесь используют и инструменты продвижения в медиапространстве, наполняют интернет не просто интересным, но и по-настоящему нужным контентом, рассказывая о пользе и доступности глубоководной рыбы.

«У нас есть свой профиль в «Инстаграме», YouTube-канал, сайт компании «Восток-1», на которых подробно рассказывается, что за рыба макрурус, почему ярус лучше трала и как это влияет на качество рыбопродукции; мы показываем, что и как можно приготовить из макруруса, — развеиваем мифы, даем советы. Да, это такая рыба, которую надо научиться использовать, но если попробуешь макрурусов хотя бы раз, то сразу оценишь их вкусовые качества, пользу и перспективность», — уверен Александр Косенюк.

Максимально раскрыть потенциал макрурусов рыбопромышленной компании помогают лучшие шеф-повара — участники проекта Pacific Russia Food, а точнее общественного движения за развитие дальневосточной кухни.

Как рассказала руководитель Pacific Russia Food Татьяна Заречнева, «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» сыграл ключевую роль в жизни «Дальневосточной кухни», поскольку стал первой крупной компанией — добытчиком региональных биоресурсов, оценившим значимость этого проекта еще на этапе его формирования. Для самих рыбаков проект стал платформой для продвижения своего продукта, причем продвижения осмысленного, глубоко проработанного и социально ответственного.

При поддержке РК «Восток-1» был создан интернет-портал двкухня.рф , который за три года обрел многотысячную аудиторию и сформировал уникальную базу рецептов и мастер-классов приготовления блюд из дальневосточных продуктов, есть планы по изданию печатной версии кулинарной энциклопедии. Безусловно, особое место в ней занимает продукция «Рыболовецкого колхоза «Восток-1».

На портале созданы отдельные странички с увлекательным описанием малоглазого макруруса и черного гренадера, особенностей их промысла и большим количеством рецептов приготовления в домашних условиях блюд ресторанного уровня. Важно, что все рецепты создавались именно под макрурусов, с учетом их биологических и химических особенностей.

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