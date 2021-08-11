Летняя килька плохо ловится

Волжско-Каспийский филиал ВНИРО рассказал о низкой эффективности промысла килек разноглубинными тралами в летний период. По данным ученых, благоприятные условия для рыбаков сформируются не раньше октября.

Добыча килек в западной части Среднего Каспия разноглубинными тралами ведется с 2019 г. «Предварительные научные разработки на основе тралово-акустических исследований позволили обосновать высокую эффективность такого промысла в осенне-зимний период, с сентября по март, когда килька образует плотные предзимовальные и зимовальные концентрации над глубинами от 30 до 100 м», — сообщили Fishnews в пресс-службе КаспНИРХ.

Образование и плотность концентраций килек в различные сезоны года во многом определяются гидрологическими условиями, в частности, температурным режимом воды. По данным филиала, для обыкновенной кильки оптимальные значения для нагула в летний период составляют 20-21°С, для анчоусовидной — 14-15°С.

Летний температурный режим 2021 г. в Среднем Каспии формировался в условиях интенсивного прогрева поверхности. Наиболее оптимальные условия для нагула килек складывались в горизонте 20 м.

Такие районы нагула отмечались в глубоководной части моря за 100-метровой изобатой, где, по данным гидроакустической съемки, формировались наиболее плотные скопления — свыше 100 тонн на квадратную милю.

«Работа промыслового флота в летний период 2019-2020 годов (июль-август) показала, что средний улов варьировал от 2,6 до 6,7 тонны на судосутки и с точки зрения рыбодобывающих компаний менее привлекателен по эффективности в сравнении с ловом в холодный период года», — рассказали в КаспНИРХ.

По его информации, в июле этого года в западной части Среднего Каспия работало одно судно в течение семи дней. Несмотря на более высокие суточные уловы — от 3,7 до 13 тонн (в среднем 7,5 тонны) и общий вылов в 52,3 тонны, добыча кильки была приостановлена.

«Результаты июльской гидроакустической съемки 2021 года дают основание утверждать, что основная причина слабых уловов заключается в сравнительно низкой плотности скоплений кильки над глубинами 50-100 м в теплый период года. Анализ результатов тралового промысла за трехлетний период свидетельствует о наступлении благоприятных условий добычи килек не ранее начала октября 2021 года», — резюмировали в филиале.

Специалисты отметили, что при ведении промысла килек с октября по март средний улов на судосутки может достигать 28,9 тонны.

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