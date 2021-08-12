Ведомства оценят реальный ущерб от нефтеразлива в Черном море

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить масштаб разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря в районе Новороссийска. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту загрязнения морской среды.

Утечка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в районе Новороссийска произошла 7 августа при загрузке греческого танкера Minerva Symphony. По сообщению КТК, в море попало порядка 12 куб. метров нефти, площадь разлива составила около 200 кв. метров. Были выставлены боновые заграждения, задействованы четыре нефтесборных системы и емкости для сбора нефти.

Компания заявила, что вечером 7 августа разлив был локализован, а утром 8 августа ситуация была «нормализована и не представляла опасности для местного населения, флоры и фауны Черного моря».

Однако 10 августа Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ) обнародовал информацию об обнаружении следов разлива в ходе спутникового мониторинга. Причем площадь загрязнения, по данным ученых, спустя сутки после аварии превысила 85 кв. км. «Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров», — говорится в пресс-релизе института.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору проверить данные ИКИ РАН и оценить реальный масштаб разлива нефтепродуктов.

«Наши специалисты работают на месте, пробы воды уже отобраны и будут изучены на предмет загрязнения нефтепродуктами. Также направлены запросы капитану Новороссийского порта и местной полиции», — написала в соцсетях глава Росприроднадзора Светлана Радионова, добавив, что лично контролирует ситуацию.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Следственного комитета РФ, уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел в связи с загрязнением морской среды, передано в производство Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

Росрыболовство выразило готовность «оказать всестороннюю поддержку в оценке последствий разлива, и также в разработке и реализации комплекса мер по их ликвидации». «Уверены, что Росприроднадзор совместно с РАН объективно оценят нанесенный ущерб», — заявил руководитель пресс-службы ведомства Дмитрий Клоков.

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