Следствие сочло нефтеразлив на Кубани ударом по природе

Уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов в районе Новороссийска переквалифицировано на более тяжкий состав преступления. По версии следствия, загрязнение причинило существенный вред водным биоресурсам и окружающей среде.

Виновных ищут

Изначально органы внутренних дел возбудили уголовное дело по части 1 статьи 252 УК РФ (загрязнение морской среды). Однако сейчас оно расследуется по части 2 статьи 252 УК РФ — загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Правоохранители установили, что 7 августа на морском терминале в Южной Озереевке при погрузке на выносном причальном устройстве танкера Minerva Symphony произошел разлив нефти в акваторию Черного моря.

«В настоящее время опытные следователи и криминалисты продолжают осмотр загрязненных территорий, в помещениях консорциума проводятся обыски, допрашиваются специалисты и работники предприятий, в том числе принимавших участие в ликвидации последствий выброса сырой нефти и осуществлявших инспекцию выносного погрузочного устройства», — рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства.

Назначены экологическая и техническая судебные экспертизы, проводятся дополнительные исследования. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению преступления.

В регионе заявляют о чистом море

Утечка произошла на терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Его генеральный директор Николай Довгань доложил о произошедшем на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым 12 августа.

«Причиной аварии стало разрушение внутреннего резинового слоя гидрокомпенсатора. Все аварийные службы оперативно отработали. На сегодняшний день береговая линия и акватория моря чистые, пробы воды в норме, — цитирует Николая Довганя пресс-служба регионального правительства. — Взятые Роспотребнадзором пробы воды в месте выхода нефти и прилегающих территориях подтвердили, что превышения ПДК нет. В ходе облета акватории, проведенного специалистами контролирующих органов, загрязнения моря не выявлено. В открытом доступе есть соответствующее видео. Сегодня также проводили инспекцию. Никаких остаточных явлений не наблюдаем. Понимаем свою ответственность, плотно взаимодействуем с Росприроднадзором».

Затем глава региона и гендиректор КТК еще раз облетели пострадавшую акваторию на вертолете. «Мы увидели, что в настоящий момент море чистое. Поводов для паники, угрозы туристам и Черноморскому побережью не существует», — заявил Вениамин Кондратьев.

Предприятие проводит экспертизу неисправного оборудования и готовит претензию к поставщику.

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