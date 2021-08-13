Моржей Новой Земли собираются «чипировать»

В национальный парк «Русская Арктика» отправится научная экспедиция — специалисты продолжат исследование «краснокнижных» животных. В частности, планируется установить спутниковые метки на моржей.

Экспедиция стартует из Архангельска на научно-исследовательском судне «Иван Петров». В рейсе примут участие специалисты из Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН, Центра морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова, Геологического института РАН и нацпарка «Русская Арктика».

Работы планируют проводить в обоих кластерах национального парка: в северной оконечности архипелага Новая Земля и прилегающих островах, а также на островах архипелага Земля Франца-Иосифа.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды, на Больших Оранских островах ученые собираются установить спутниковые метки на атлантических моржей. Этот проект реализуется при грантовой поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF).

«На мысе Желания архипелага Новая Земля мы будем брать биологические пробы у белых медведей и устанавливать на самок спутниковые ошейники для слежения», — рассказал заместитель директора по научной деятельности «Русской Арктики» Иван Мизин.

Еще одна задача экспедиции — сбор новых данных с камер наблюдения за арктической фауной. Год назад на четырех островах нацпарка были установлены фотоловушки. Ученые проверят их и при необходимости заменят на новые.

«Иван Петров» проведет в высоких широтах месяц. Ожидается, что полученные результаты дадут новую информацию о морских млекопитающих и помогут усовершенствовать методы их мониторинга.

Фото предоставлены пресс-службой Минприроды.

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