На ВЭФ вновь будет работать «Русский рыбный дом»

Успехи отечественной рыбной промышленности на площадке Восточного экономического форума, как и ранее, будут демонстрировать в павильоне Росрыболовства «Русский рыбный дом».

Гости ВЭФ смогут увидеть все многообразие объектов промысла в павильоне «Русского рыбного дома», рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Ассортимент продукции обеспечат камчатский Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина, группы компаний «Антей», «Гидрострой», «Магаданрыба», а также «Океанрыбфлот», Русская рыбопромышленная компания, «Дальневосточное побережье»

«Уже не один год Russian Fish House — место притяжения для участников ВЭФ. Лучшая команда шеф-поваров мастерски раскрывает все грани вкуса рыбы и морепродуктов. Кому, как не им, известно, какие дары моря лучше подавать без термической обработки, например гребешок и креветки, дополнив нужной заправкой, а над какими поработать. Например, покажут, как мастерски приготовить минтай, чтобы разрушить стереотипы, и помогут по достоинству оценить трепанга, полезного и востребованного на азиатском рынке», — отметили в пресс-службе.

В павильоне также будет организовано пространство для деловых встреч и презентаций.

В деловую программу форума входит сессия, посвященная инвестиционным квотам. Власти анонсировали дальнейшее использование этого механизма.

Ежегодно ВЭФ демонстрируются инвестиционные проекты в рыбной отрасли. В 2018 г. павильон посетили президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

В прошлом году Восточный экономический форум не проводился в связи с пандемией коронавируса. В 2021 г. ВЭФ состоится во Владивостоке со 2 по 4 сентября.

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