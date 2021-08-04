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Механизм инвестквот планируется в сентябре обсудить на Восточном экономическом форуме

Перспективы инвестквот обсудят на ВЭФ

Пять лет назад в законодательство были введены инвестиционные квоты, изменившие систему предоставления права на вылов. Росрыболовство уже анонсировало продолжение программы. Механизм инвестквот планируется в сентябре обсудить на Восточном экономическом форуме.

Организаторы ВЭФ опубликовали деловую программу форума. В этом году он пройдет в столице Дальнего Востока со 2 по 4 сентября.

Конкретные даты и время проведения тех или иных мероприятий пока не названы, однако определена тематика для обсуждений. Среди них и инвестиционные квоты, которые были предусмотрены в законе о рыболовстве как раз пять лет назад — в июле 2016 г. Недавно Fishnews публиковал первые итоги пятилетки использования такого механизма.

Несколькими годами позже систему квот вновь изменили — добавились квоты вылова крабов в инвестиционных целях. Получатели таких квот должны построить на российских верфях промысловые суда, однако сами доли — в отличие от инвестквот — покупаются на аукционе.

Росрыболовство уже заявило, что готовится вторая волна инвестиционных квот. При этом основной вопрос, под какие объекты будут предоставляться права на добычу. Сейчас чтобы получить инвестквоты, нужно ввести в эксплуатацию береговой завод или промысловое судно. Интрига и в том, с какого года или годов запустят второй этап, а также в том, что будет с объемами бизнес-структур, которые уже построили или строят инвестиционные объекты. Кроме того, есть еще и изменения действующей правовой базы по инвестквотам, которые предлагают внести компании, уже включившиеся в программу.

Власти также заявили, что отрасль ждут новые аукционы по ценным объектам промысла. Так, планируется продать оставшиеся объемы по крабу.

«Стали ли инвестиционные квоты эффективным механизмом развития рыбной отрасли? Что в механизме инвестиционных квот стало самым серьезным вызовом для рыбодобывающих компаний и что в нем нужно менять? На чем должен быть сделан главный акцент при расширении механизма инвестиционных квот? Какая переработка ВБР наиболее эффективна для государства и отрасли: в море или на берегу? Какие направления развития рыбной логистики должны стать приоритетными на ближайшие годы?» — такие вопросы заявлены в тематике ВЭФ.

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НазадМетки: дальний востоккрабросрыболовство
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