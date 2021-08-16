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Национальное управление океанических и атмосферных исследований Cоединенных Штатов (NOAA) подготовило доклад по улучшению международного регулирования рыболовства. Фото Fisker Forum

США собрали данные по морскому браконьерству

Национальное управление океанических и атмосферных исследований Cоединенных Штатов (NOAA) подготовило доклад по улучшению международного регулирования рыболовства. В числе государств-нарушителей отмечена и Россия.

Доклад предназначен для Конгресса Соединенных Штатов, сообщает корреспондент Fishnews. В документе представлена информация на 2021 г.

По данным NOAA, в общей сложности 31 страна и организация занимается нелегальным промыслом и допускает прилов охраняемых морских обитателей.

Отмечено, что в 2018-2020 гг. ННН-промысел вели суда Гайаны, Китая, Коста-Рики, Мексики, России, Сенегала и Тайваня. В Алжире, на Барбадосе, Мальте, Тайване, в Китае, Кот-д'Ивуаре, Хорватии, Кипре, Египте, Евросоюзе, Франции, Греции, Гренаде, Гайане, Италии, Японию, Южной Корее, Мавритании, Марокко, Мексике, Намибии, Португалии, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сенегале, Южной Африке, Испании, Тринидаде и Тобаго, Тунисе и Турции, эксперты NOAA выявили недостаток программ по регулированию промысла для сокращения прилова охраняемых морских видов. При этом учитывались программы, сопоставимые по эффективности с американскими.

Мексика в докладе названа страной, где продолжается ННН-промысел. Это означает, что мексиканским рыболовным судам будет отказано во входе в порты США, кроме того, государству грозят ограничения в торговле рыбой и рыбной продукцией, отмечает портал Fisker Forum.

Помощник администратора NOAA по вопросам рыболовства, и.о. помощника министра торговли по вопросам океанов и атмосферы Джанет Койт заявила: Соединенные Штаты как один из крупнейших импортеров рыбы и морепродуктов обязаны обеспечить, чтобы на территорию США ввозились только уловы, добытые законным и устойчивым способом.

Джанет Койт добавила, что браконьерство наносит ущерб американским рыбакам, ведущим промысел в соответствии с самыми строгими мерами регулирования. Поэтому NOAA будет использовать все средства, чтобы убедится в том, что все страны следуют одинаковым правилам.

В докладе также приведены оценки для государств, которые в документе 2019 г. были отмечены как связанные с ННН-промыслом. Так, Мексика получила негативную оценку, потому что не смогла справиться с обилием маломерных судов, браконьерствующих в Мексиканском заливе. А вот Эквадор и Республика Корея получили положительную оценку за меры по борьбе с нелегальными рыбаками.

В докладе представлены и данные о России. По информации NOAA, некоторые российские суда нарушали меры Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ), а власти РФ не приняли соответствующие меры по наказанию нарушителей.

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