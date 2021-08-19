Китобойный промысел Японии требует вложений

В Японии задумались о замене устаревшей китобойной базы Nisshin Maru. Приобретение может оказаться слишком дорогостоящим, однако, по мнению охотников на китов, у страны есть некоммерческие мотивы.

Срок эксплуатации единственной в мире китобойной базы Nisshin Maru подходит к концу. Ее компания-оператор Kyodo Senpaku намерена инвестировать 55 млн долларов в покупку замены — нового судна, способного вести промысел в Антарктике. Противники китобойного промысла надеются, что эта сделка разорит организацию, пишет американское морское деловое издание Maritime Executive.

У Nisshin Maru богатая история конфликтов с «зелеными» активистами. По информации Maritime Executive, содержание базы обходится примерно в 6-7 млн долларов ежегодно, а цена нового судна в 2,5 раза превысит годовой оборот всей японской китобойной отрасли. Поэтому инвестирование может и не состояться, если акватория промысла и выделяемая властями квота не будут увеличены.

Как сообщает Fishnews, Япония вышла из состава Международной китобойной комиссии (МКК) в конце июня 2019 г. и уже с начала июля того же года официально возобновила промысел. Пока страна ведет коммерческую добычу китов только в собственных водах. Этот бизнес убыточен и поддерживается правительством: около двух долларов субсидий за каждый доллар от реализации китового мяса населению, приводит данные Maritime Executive.

По информации издания, китятина не пользуется популярностью в Японии, ее доля в объеме потребляемого мяса, несмотря на многолетнюю рекламную кампанию, составляет десятую долю процента. Промысел ведут несколько прибрежных китобойных судов и единственная китобойная база. Правительство выделяет квоты на северных малых полосатиков, полосатиков Брайда и сейвалов на уровне в 1,5 тыс. тонн в год.

По мнению представителей Kyodo Senpaku, несмотря на убыточность и другие минусы, у Японии есть причина для сохранения небольшого китобойного флота. Предполагается, что этот промысел поможет стране восполнить дефицит животного белка в случае нехватки продовольствия.

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