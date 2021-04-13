Китобои Японии открыли новый сезон

Четыре японских судна покинули порты и начали коммерческий китобойный промысел в прибрежных водах – в третий раз после более чем 30-летнего перерыва. В этом году предполагается добыть 383 животных.

В дальнейшем к добыче китов должно присоединиться еще одно судно прибрежного промысла, пишет японский портал Kyodo News Plus. Суда для промышленного лова смогут приступить к работе в июне.

По информации Агентства по рыболовству Японии, в этом году китобоям выделены квоты на 120 малых полосатиков (прибрежный лов), 150 полосатиков Брайда (промышленный лов) и 25 сейвалов (промышленный лов). Всего с учетом квоты, зарезервированной правительством, и допустимого прилова морские охотники смогут добыть 383 особи. В прошлом году лимит составил 307 животных.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Япония возобновила коммерческую добычу китов 1 июля 2019 г., в этот день страна официально перестала быть членом Международной китобойной комиссии (International Whaling Commission, IWC, МКК).

В 1988 г. Япония приостановила коммерческий промысел китов как член МКК, хотя и продолжила вести добычу «в научных целях». За это страну неоднократно критиковали по всему миру.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews