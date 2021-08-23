«Прибрежка» получила список видов продукции

Правительство утвердило перечень видов рыбной продукции, которые можно производить при прибрежном рыболовстве. На борту судов допускается изготовление субпродуктов – печени и молок рыбы.

Изменения в законе о рыболовстве, принятые в июле текущего года, разрешили производство рыбной продукции — в живом, свежем и охлажденном виде — предприятиям-прибрежникам. Полномочия по определению списка видов продукции закреплены за федеральным правительством.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в перечень, утвержденный распоряжением правительства РФ № 2263 от 17 августа 2021 г., вошло четыре наименования товара, которые соответствуют кодам Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности — 03.11.1, 03.11.2, 03.11.42 и 10.20.12.

Таким образом, в режиме прибрежного рыболовства разрешено производство на судах морской рыбы, моллюсков и других беспозвоночных, кроме продукции аквакультуры. Кроме того, допускается изготовление печени и молок рыбы в свежем или охлажденном виде.

По закону, как уловы прибрежного рыболовства, так и произведенная на судах продукция, подлежат доставке в прибрежные регионы для дальнейшей переработки или для продажи на территории России.

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