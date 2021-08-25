Рыбаки выберут режим работы на 2022 год

С 1 сентября стартует прием заявлений о выборе видов рыболовства на предстоящий год. Теперь не требуется направлять обращение, если пользователь собирается работать только в режиме промышленного лова.

С 1 сентября 2021 г. по 1 октября 2021 г. территориальные управления Росрыболовства будут принимать от пользователей заявки об определении вида рыболовства в 2022 г.

Чтобы не возникало путаницы, в прошлом году в законодательство внесли изменения, и теперь предприятиям не требуется направлять заявления, если пользователь выбирает только промышленное рыболовство, сообщает корреспондент Fishnews.

Росрыболовство опубликовало на своем сайте объявление о приеме заявок с рекомендованными формами обращений при выборе только прибрежного лова или и прибрежного, и промышленного рыболовства.

Напомним, что в июле внесены изменения в федеральный закон о рыболовстве по «прибрежке». В августе правительство утвердило перечень продукции, которую можно выпускать на судах при прибрежном рыболовстве.

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