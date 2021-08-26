Рыбакам Северного бассейна вернут переводные коэффициенты

Минсельхоз представил проект поправки в новые правила рыболовства для Северного бассейна. Планируется, что предприятия смогут продолжить использовать для учета уловов переводные коэффициенты.

Проект приказа о внесении изменения в правила рыболовства для Северного бассейна опубликован на портале regulation.gov.ru. Изменения планируется внести в новые правила, утвержденные приказом Минсельхоза от 13 мая 2021 г. № 292 и вступающие в силу с 1 сентября.

Как сообщает корреспондент Fishnews, положение об учете уловов предлагается изложить в новой редакции: запрещается «принимать (сдавать) уловы водных биоресурсов без взвешивания или определения количества улова водных биоресурсов объемно-весовым методом и (или) путем поштучного пересчета с последующим пересчетом на средний вес водных биоресурсов и (или) пересчетом по нормам выхода рыбной продукции (переводным коэффициентам)».

Ранее отраслевые объединения обратили внимание на то, что возможность использования переводных коэффициентов не предусмотрена в новых правилах. А значит, с их вступлением в силу предприятия столкнуться с вопросом, как учитывать улов.

Отраслевое сообщество обратилось по проблеме к руководству Министерства сельского хозяйства и Росрыболовства. Курирующая рыбное хозяйство вице-премьер Виктория Абрамченко поручила ведомствам обеспечить внесение изменений в правила. Задача поставлена Минсельхозу, Росрыболовству и Минюсту.

Поправки должны снять риски привлечения добросовестных пользователей к ответственности за нарушения, говорится в сопроводительных материалах к проекту.

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