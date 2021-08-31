Кремль сообщил о графике президента в дни ВЭФ

Глава государства Владимир Путин примет участие в Восточном экономическом форуме. Также запланирован ряд других мероприятий в Приморском крае.

Работу во Владивостоке президент начнет 1 сентября. На этот день, в частности, запланирована встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, сообщили Fishnews в пресс-службе главы государства.

2 сентября глава государства посетит введенный в эксплуатацию в июле Дальневосточный морской тренажерный центр Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского. Здесь осуществляется подготовка, переподготовка и повышение квалификации морских специалистов.

Позже на площадке ВЭФ главе государства будет представлена интерактивная презентация результатов развития Дальнего Востока с подключением по видео-конференц-связи резидентов ТОРов, готовых к запуску своих производств. Затем в формате ВКС состоится совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

3 сентября президент выступит на пленарной сессии Восточного экономического форума. В онлайн-формате в «пленарке» ВЭФ примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух. С видеоприветствиями обратятся президент Аргентины Альберто Фернандес, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди и премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча. Глава российского государства также пообщается в режиме видеоконференции с модераторами и спикерами ключевых сессий форума.

Напомним, что ВЭФ пройдет в столице Дальнего Востока со 2 по 4 сентября. Успехи отечественной рыбной промышленности, как и в прошлые годы, будут демонстрировать в павильоне Росрыболовства «Русский рыбный дом». 2 сентября запланировано обсуждение перспектив инвестиционных квот. В августе Минвостокразвития и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики провели с представителями бизнеса и ведомств круглый стол, чтобы наметить предложения для рассмотрения на ВЭФ.

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