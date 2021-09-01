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Добыча кеты на Курилах

Сахалинская область надеется выбрать объемы кеты

Лососевая путина в Сахалинской области в последние недели развивается благоприятно, рассказал глава регионального агентства по рыболовству Иван Радченко. Вылов горбуши на востоке многократно перекрыл первоначальный прогноз, ход кеты также внушает оптимизм.

На 31 августа предприятия Сахалинской области освоили 22,7 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Из них 17,9 тыс. тонн горбуши, 3 тыс. тонн кеты, 1,4 тыс. тонн нерки, более 300 тонн кижуча, сообщил Fishnews глава регионального ведомства.

Горбуша

«В этом году мы столкнулись с рядом сложностей. Первоначально наука прогнозировала для промышленного вылова всего 1,2 тыс. тонн горбуши в Восточно-Сахалинской подзоне. Однако предприятия освоили этот объем за первые дни лова, и наука рекомендовала ввести проходные дни до конца промысла, фактически остановив рыбалку. Мы провели ряд совещаний, направили несколько обращений в Росрыболовство. Удалось ускорить процесс по корректировке объемов. Предприятия продолжили промысел, и по Восточно-Сахалинской подзоне вылов уже превысил 9 тыс. тонн», — рассказал руководитель областного агентства по рыболовству.

Иван Радченко отметил, что в течение путины прогноз корректировался в сторону увеличения не только по востоку Сахалина, но и по северо-западному побережью — с 300 тонн до 1,9 тыс. тонн, а также по Южно-Курильской зоне — с 4,3 тыс. тонн до 7,6 тыс. тонн.

Глава агентства подчеркнул, что промысел велся только в тех районах, где были интенсивные подходы горбуши. При этом 31 августа добычу горбуши предполагалось завершить по всей области, за исключением Курильских островов. Однако в последний день лета, учитывая хорошее заполнение нерестилищ некоторых рек на юго-востоке Сахалина (от 120% до 250%), областная комиссия по анадромным продлила путину до 15 сентября в районе устьев этих рек.

Летом в Сахалинской области, как и в других регионах, стояла жаркая погода. Из-за высокой температуры воды, а также низкого уровня рек в связи с отсутствием дождей, рыба долго не шла на нерестилища, рассказал Иван Радченко.

«Однако в августе ситуация улучшилась, нерестилища заполнились. В июне были получены данные учетных траловых сьемок ТИНРО в районе Курильских островов, которые показали более высокие подходы горбуши к Сахалину. Благодаря этой информации было принято решение отказаться от прописанного в стратегии промысла условия открытия лова только после заполнения нерестилищ на 50%. По северо-востоку Сахалина решено открывать промысел сразу», — отметил руководитель агентства.

В текущем году отставание по объемам вылова горбуши по сравнению с нечетным 2019 г. составляет порядка 5 тыс. тонн. «Это связано с недоловом на Итурупе и в целом в Южно-Курильской зоне. Хотя скат везде в этом районе был достаточно неплохой, но потом что-то произошло и хороший возврат горбуши имел место только в местах воспроизводства», — обратил внимание собеседник Fishnews.

Кета

Осенью в области начнется основной промысел кеты. «Кета у нас традиционно искусственного происхождения, поэтому добывается только в районе устьев базовых рек лососевых рыборазводных заводов. Вылов кеты, согласно прогнозу, должен составить порядка 40 тыс. тонн. Пока освоено около 14%, при этом промысел продлится, с учетом Курил, до конца ноября. Мы надеемся на хорошие подходы этого вида лососей, свидетельствующие об эффективности ЛРЗ, и ожидаем, что рекомендованный объем будет освоен», — рассказал собеседник Fishnews.

Лосось «плывет» на столы

Губернатор Валерий Лимаренко поручил областному агентству по рыболовству и главам муниципалитетов обеспечить продажи свежевыловленной рыбы населению по доступным ценам.

«Мы проработали этот вопрос с рыбодобывающими предприятиями, рыбаки пошли нам навстречу. Отпускная оптовая цена для «социальной» рыбы на предприятиях составляет 60 рублей за килограмм. С учетом транспортных расходов и розничной наценки в муниципалитетах она продается по цене до 100 рублей. К концу августа жителям области реализовано порядка 90 тонн свежевыловленной горбуши», — привел цифры Иван Радченко.

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НазадМетки: кижучлососьросрыболовствосахалин
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