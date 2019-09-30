Интервью

30 сентября 2019 года
И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

Готовы к совместной работе с рыбаками

Иван РАДЧЕНКО, И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области

Полномочий по регулированию рыболовства в регионах немного, однако областные министерства и агентства традиционно участвуют в обсуждениях важных для отрасли вопросов, помогают предприятиям донести свою позицию до федерального центра. Агентство по рыболовству Сахалинской области открыто для диалога со всеми пользователями региона, рассказал в интервью Fishnews новый руководитель областного ведомства Иван Радченко.

- Иван Борисович, начнем с промысла тихоокеанских лососей. Как в этом году складывалась путина на островах?

- По состоянию на 25 сентября добыто 50,87 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Это около 28 тыс. тонн горбуши, 21,2 тыс. тонн кеты, 1,35 тыс. тонн нерки и 450 тонн кижуча.

В целом горбушовую путину можно считать не совсем удавшейся. При первоначальном прогнозе в 41,9 тыс. тонн предприятия освоили лишь 66,6 % рекомендованного объема. Больше всего этого вида лососей взяли на острове Итуруп – вылов превысил 18,5 тыс. тонн.

Неплохие показатели по горбуше у предприятий Северо-Курильского и Охинского района – 1,88 тыс. тонн и 1,64 тыс. тонн соответственно.

С компаниями Курильских островов и Охинского района – «Курильский рыбак», «Алаид», «Гранис», «Оха» – договорись о поставке горбуши жителям Сахалина. Лосось продается в рамках региональной программы «Доступная рыба», а также через собственную розничную сеть рыбодобывающих предприятий.

В настоящее время идет активный промысел кеты. Надеемся, что весь рекомендованный наукой объем по этому виду лососей – 42 тыс. тонн – предприятия успешно освоят.

Первыми завершат промысел кеты рыбопромышленники на северо-западе Сахалина, на северо-восточном побережье, на участке от мыса Свободный до мыса Анива. Тогда же, 30 сентября, будет закрыт промысел кеты для представителей КМНС на участке от восточного устья реки Тымь до мыса Аге в Ныйском заливе.

Добыча кеты завершится 10 октября на юго-западном Сахалине, 15 октября – в заливе Терпения, на юго-востоке Сахалина, в том числе и в заливе Анива.

Рыбаки Итурупа и Кунашира продолжат промысел до 30 ноября.

– Какие вопросы актуальны для региона, помимо лососевой путины? У областного агентства не так много полномочий: в основном регулирование рыболовства осуществляет федеральный центр. Но в любом случае к голосу вашего ведомства прислушиваются.

– Мы нередко выступаем связующим звеном между рыбаками и федеральными органами власти. Есть определенные вопросы по регулированию. Сейчас по поручению президента проводится реформа контрольно-надзорной деятельности, неэффективные и излишние требования планируется отсечь с помощью «регуляторной гильотины».

Известны вопросы с пограничными органами. Например, проблемы вызвало требование к маломерным судам доставлять уловы только в порты. Это тоже предмет совместной работы с рыбаками, с ассоциациями, и я думаю, что агентство, наши некоммерческие организации, депутаты федерального и регионального уровня смогут добиться решения.

– С 26 августа стартовал прием заявлений на переоформление рыбопромысловых участков. Понятно, что обращения предприятия подают в территориальное управление Росрыболовства, но вы этот процесс отслеживаете?

– Да, сейчас проходит заявительная кампания – в соответствии с приказом Минсельхоза России от 25 июля 2019 года № 442. Мы разместили информацию о заключении договора пользования рыболовным участком на своем сайте. Обратились к главам муниципальных образований, чтобы они на местах также проработали этот вопрос.

Форма подачи заявления законодательством не установлена, но на сайте Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства был размещен образец, который обобщает, какая информация требуется от пользователей. Мы на своем сайте также опубликовали примерные формы заявлений, чтобы у рыбаков был ориентир.

По информации СКТУ ФАР, в настоящее время проходит предварительная стадия проверки правильности оформления заявлений на соответствие требованиям Порядка заключения договоров пользования рыболовным участком в соответствии со статьями 61, 63-65 федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов».

Перечень заявлений, не соответствующих этим требованиям, размещен как на сайте теруправления Росрыболовства, так и на нашем сайте. Заявители не позднее 7 календарных дней вправе устранить замечания, предоставив сведения и документы, позволяющие считать заявление поданным в соответствии с положениями Порядка. В противном случае заявителю отказывают в заключении договора, о чем его должны проинформировать с помощью почтового отправления с уведомлением о вручении.

Случаев отказа в заключении договора по заявительной кампании этого года не было.

– Еще одна резонансная тема – организация любительской рыбалки, свободный и бесплатный вылов горбуши на удочку в Сахалинской области. Как люди ловили в этом режиме?

– Действительно, по инициативе главы островного региона Валерия Лимаренко впервые в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна внесли изменения: предусмотрено, что граждане могут на определенных участках в морских водах свободно и бесплатно добывать по три экземпляра горбуши с помощью удебных орудий лова. Программа пользуется популярностью в нашем регионе, каких-либо серьезных замечаний со стороны контролирующих органов не поступало. Все проходит достаточно цивилизованно. Надеемся к следующему сезону включить в общий перечень места лова в Макаровском городском округе – такие предложения мы подготовили и отправили в отраслевой институт.

С 1 января 2020 года вступит в силу федеральный закон о любительском рыболовстве. Также изучаем, какие изменения нас ждут в связи с этим.

– Новые правила рыболовства для Дальневосточного бассейна отработали около трех месяцев. Возможно, возникают какие-то вопросы у пользователей?

– По итогам промысла тихоокеанских лососей обсудим работу с рыбацкой общественностью и, при необходимости, будем вносить предложения по изменению правил. В любом случае эти инициативы будут проходить ученый совет, рассматриваться на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета, их должен будет утвердить Минсельхоз РФ.

– Глава региона Валерий Лимаренко ранее поручил разработать стратегию развития рыбохозяйственного комплекса. Этот документ будет подготовлен?

– Безусловно, такая задача стоит, и мы, как профильный орган здесь, в области, занимаемся подготовкой стратегии. Итоговый документ должен связать все направления развития рыбной отрасли на Сахалине и Курилах.

– Мы уже публиковали на Fishnews материал о прорывных проектах, которые реализуются в рыбохозяйственном комплексе Курил. Как отмечают в отраслевой ассоциации, эти отдаленные острова стали настоящей точкой притяжения инвестиций.

– Да, недавно на ВЭФ президент Владимир Путин принял участие в символическом запуске комплекса рыбопереработки компании «Курильский рыбак». Предприятие на Шикотане ориентировано на выпуск продукции глубокой переработки.

Инвестиционную программу по разным направлениям реализует Южно-Курильский рыбокомбинат. На Кунашире компания собирается ввести в эксплуатацию завод по переработке рыбных отходов.

Северо-Курильская база сейнерного флота, «Гранис», «Алаид», рыбокомбинат «Островной», «Континент» также воплощают в жизнь инвестиционные проекты на Курильских островах.

– А на Сахалине предприятия развиваются?

– Да, компания «Оплот мира» совместно с «Далькреветкой» в сентябре запустили в Невельске современный холодильник, рассчитанный на хранение до 2 тыс. тонн продукции из водных биоресурсов. Открываются новые производства и модернизируются уже действующие. Строятся лососевые рыбоводные заводы. Отрасль на Сахалине и Курильских островах не стоит на месте – предприятия развиваются.

– Вообще сейчас на федеральном уровне появляется много инициатив по реформированию отрасли.

– Главное – чтобы все это проходило гласно. Чтобы не было такого, что где-то принимаются решения, а потом предприятия ставятся перед фактом. Нужно, чтобы рыбаков слушали, чтобы понимали, с какими сложностями пользователи могут столкнуться. Конечная цель – чтобы предприятиям было проще работать: добывать рыбу, доставлять ее на берег, чтобы наше население – Сахалинской области и России в целом – могло приобрести по доступным ценам свежую, качественную продукцию.

Маргарита КРЮЧКОВА, газета « Fishnews Дайджест»

Сентябрь 2019 г.

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