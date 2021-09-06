Росрыболовство и «Норникель» попробуют договориться мирно

Суд отложил на два месяца рассмотрение иска о возмещении ущерба водным биоресурсам из-за разлива топлива в Норильске. За это время Росрыболовство и дочерняя компания «Норникеля» попытаются договориться о мировом соглашении.

Арбитражный суд Красноярского края отложил рассмотрение иска к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК). Росрыболовство требует взыскать с компании 58,65 млрд рублей для возмещения ущерба, причиненного водным биоресурсам из-за разлива дизельного топлива в Норильске.

На заседании 3 сентября НТЭК (дочернее предприятие «Норникеля») попросила отложить судебное разбирательство для урегулирования спора в порядке заключения мирового соглашения. Накануне руководитель Росрыболовства Илья Шестаков допустил возможность заключения мирового соглашения с «Норникелем».

«Росрыболовство готово рассмотреть возможность заключения мирового соглашения, обсудив со стороной все параметры по реализации компенсационных мероприятий, включающие строительство рыборазводных заводов и реализацию полномасштабной программы по восстановлению запасов рыбных ресурсов Норило-Пясинского бассейна, — сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

При этом федеральное агентство настаивает на правильности своих расчетов и методик, а также содержании программы восстановления водных биоресурсов.

Росрыболовство и НТЭК получили 60 дней на проведение переговоров. Следующее заседание арбитражного суда состоится 3 ноября.

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