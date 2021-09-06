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Расширение механизма инвестквот обсудили на специальной сессии Восточного экономического форума. Фото ТАСС

Алексей Буглак: На втором этапе инвестквот важно учесть состояние запасов

При планировании второго этапа программы инвестиционных квот необходимо учитывать состояние ресурсной базы, тренд на снижение которой уже начался, заявил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак на сессии ВЭФ.

Напомним, расширение механизма инвестквот обсудили на специальной сессии Восточного экономического форума. В дискуссии принял участие президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак, который обратил внимание на состояние ресурсной базы.

«Мы говорим о развитии отрасли и развитии программы инвестиционных квот, но обсуждение ведем исходя из той сырьевой базы, которая в последние несколько лет была на подъеме. А это без малого 2,5 млн тонн минтая и сельди в год. Но ученые предупреждают, что тренд на снижение запасов уже начался, прежде всего в Охотском море (главном районе добычи минтая и сельди). Поэтому нужно учитывать, что сырьевая база будет сокращаться. В этой связи очень важно при проектировании второго этапа не допустить перекапитализации промысловых мощностей, так как это может привести к излишнему прессу и негативным последствиям как самих для инвесторов, так и для отрасли в целом», — подчеркнул глава АДМ.

Он считает очень сбалансированным предложение «10 на 10», то есть 10% квот минтая и сельди на Дальнем Востоке направить на поддержку строительства заводов, еще 10% — на строительство флота, сообщили Fishnews в пресс-службе ассоциации.

«На крупно- и среднетоннажных траулерах возможна высокоэффективная переработка — производство востребованной продукции морской заморозки. В рамках береговой переработки производится не менее конкурентная продукция, в том числе потребительская продукция, востребованная на внутреннем рынке, и это направление решает государственную задачу по развитию прибрежных регионов», — отметил Алексей Буглак.

По его мнению, целесообразно дифференцировать сроки запуска второго этапа инвестквот: второй этап по заводам можно начинать с 2022 г., по судам — с 2025 г., чтобы дать возможность верфям завершить текущие и уже запланированные проекты.

Также президент ассоциации считает необходимым в отношении заводов предусмотреть новый тип инвестиционного объекта — рыбоперерабатывающий комплекс и холодильник, а в отношении промысловых судов сохранить параметры, которые установлены для первого этапа.

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