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Соглашение подписали гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь НОСОВ, председатель наблюдательного совета инвестиционного товарищества «Корпорация «Рыба.РФ» Александр КРУТИКОВ и зампредседателя — член правления ВЭБ.РФ, гендиректор ВЭБ.ДВ Артем ДОВЛАТОВ. Фото ТАСС

Рыбе Дальнего Востока улучшат логистику

ВЭБ.РФ, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и управляющая компания «Корпорация Рыба.РФ» заключили соглашение о реализации инвестиционного проекта по комплексному развитию рыбной логистики в России.

Документ подписали на Восточном экономическом форуме заместитель председателя ВЭБ.РФ — член правления Артем Довлатов, генеральный директор КРДВ Игорь Носов и генеральный директор «Корпорации «Рыба.РФ» Александр Крутиков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе «Рыбы.РФ», предполагаемый общий объем инвестиций оценивается в 52 млрд руб. ВЭБ.РФ рассмотрит возможность участия в финансировании и реализации проекта в рамках своих компетенций.

Проект предусматривает реновацию трех рыбных портов — в Мурманске, Петропавловске-Камчатском и Корсакове (Сахалин) — и создание нового порта на мысе Назимова во Владивостоке с совокупным грузооборотом 4,6 млн тонн. Планируется строительство новых холодильных комплексов общей мощностью 35 тыс. тонн, инфраструктуры для передержки живых водных биоресурсов, площадок для хранения и перевалки рефконтейнеров, инфраструктуры для организованных торгов рыбной продукцией. Также предполагается возвести рыбоперерабатывающие комплексы мощностью 110 тыс. тонн.

Игорь НОСОВ, Александр КРУТИКОВ и Артем ДОВЛАТОВ. Фото ТАСС

«Для ВЭБ.РФ в проекте несколько важных составляющих: это развитие логистической инфраструктуры внутри страны, новые возможности по доставке высококачественной и доступной по цене рыбы в школы, больницы и магазины, а в перспективе, рост экспорта из России продукции с высокой добавленной стоимостью. Это и качественные перемены в жизни людей и дополнительная возможность реализовать колоссальный потенциал Дальнего Востока», — отметил Артем Довлатов.

Планируется, что благодаря развитию инфраструктуры рыбных портов рыбопромышленники получат современные и технологичные сервисы по хранению, переработке и логистике. Новая инфраструктура упростит доступ для продукции на внутренний рынок. Кроме того, формирование цельных логистических цепочек с соблюдением температурных режимов позволит повысить качество товаров.

«Наша цель — реализация прорывных проектов в отечественной рыбной отрасли для повышения эффективности бизнеса и обеспечения доступности продукции для населения, – заявил Александр Крутиков. — Проект по рыбной логистике – первая инициатива, с которой выступает «Корпорация «Рыба.РФ». За счет строительства новой инфраструктуры сразу в четырех ключевых локациях мы намерены предложить рынку принципиально новые сервисы в области хранения, переработки и логистики рыбной продукции. Поддержка ВЭБ.РФ и АО «КРДВ» позволит сопроводить проект эффективными мерами государственной поддержки и привлечь финансирование».

Напомним, Александр Крутиков рассказал о совместных проектах «Корпорации «Рыба.РФ» и ВЭБ.РФ на панельной сессии Восточного экономического форума.

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