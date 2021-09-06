Марина Мельник: Развиваем исследования для повышения эффективности рыбной отрасли

Больше века научную основу рыбохозяйственного комплекса Северо-Западного региона обеспечивает ГосНИОРХ, сейчас — Санкт-Петербургский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. О его работе Fishnews рассказала руководитель филиала Марина Мельник.

«В системе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии есть координирующие центры. На северо-западе страны это Санкт-Петербургский филиал ВНИРО, который курирует еще четыре филиала — Вологодский, Псковский, Новгородский и Карельский. Мы координируем нашу научную деятельность, у нас единый ученый совет», — обратила внимание Марина Мельник.

Совокупная зона ответственности — большая. Она включает Ладожское, Онежское озера, восточную часть Финского залива, Чудско-Псковское озеро.

В Санкт-Петербургском филиале сейчас 140 сотрудников. Работают шесть лабораторий: ихтиологии; микробиологического мониторинга и оценки безопасности; генетики; рыбохозяйственной экологии; гидробиологии; аквакультуры. Одна из ключевых сфер — оценка запасов и определение общих допустимых уловов водных биоресурсов.

Значительное место в деятельности филиала отводится работам в сфере аквакультуры. «Мы разрабатываем рецепты комбикормов для объектов аквакультуры с учетом их видовой, возрастной специфики и технологии выращивания. Предлагаем нормы кормления. Готовим технологические схемы формирования и содержания в индустриальных условиях ремонтно-маточных стад рыб. Причем это не только те виды, которые уже являются ценными промысловыми, но и перспективные объекты аквакультуры, — подчеркнула Марина Мельник. — Сейчас это сиговые, нельма, судак, в котором очень высокая заинтересованность на рынке».

Не менее значимое направление — вопросы правильной эксплуатации рыбоводных хозяйств. Большое внимание уделяется комплексной оценке влияния различных типов хозяйств аквакультуры на водные биоресурсы и среду их обитания.

В планах филиала создание современной генетической лаборатории. Молекулярно-генетические исследования очень важны с точки зрения сохранения генетического разнообразия в аквакультуре, отметила Марина Мельник.

Еще одно направление, которым филиал начинает заниматься, — молекулярно-генетическая идентификация паразитов рыбы. «Не всегда возможно установить видовой статус паразитирующих организмов по морфологическим признакам, а это принципиально важно для понимания механизмов устойчивости или, наоборот, восприимчивости рыб к паразиту. Это позволит подойти к решению вопроса, как предотвратить распространение болезней рыб, что важно в том числе и для аквакультуры», — обратила внимание собеседница Fishnews.

В филиале недавно создан сектор морских млекопитающих. Было поставлено две задачи, сообщила Марина Мельник. «Первое — оценить, что происходит с ладожской нерпой. Второе — исследования проводились с беспилотных летательных аппаратов, и стояла задача «обучить» систему искусственного интеллекта применять данные, чтобы в дальнейшем алгоритм можно было задействовать для учета других животных, в частности рыб. Собственно, обе эти задачи выполнены», — констатировала руководитель филиала.

Кроме того, филиал активно работает с иностранными коллегами — в рамках ежегодной рабочей группы ИКЕС (Международного совета по исследованию моря), российско-финской комиссии по приграничному сотрудничеству, Межправительственной комиссии по рыболовству на Чудском, Теплом и Псковском озерах и Совместной российско-эстонской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных вод.

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