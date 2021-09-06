Новости
Руководитель Санкт-Петербургского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Марина МЕЛЬНИК

Марина Мельник: Развиваем исследования для повышения эффективности рыбной отрасли

Больше века научную основу рыбохозяйственного комплекса Северо-Западного региона обеспечивает ГосНИОРХ, сейчас — Санкт-Петербургский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. О его работе Fishnews рассказала руководитель филиала Марина Мельник.

«В системе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии есть координирующие центры. На северо-западе страны это Санкт-Петербургский филиал ВНИРО, который курирует еще четыре филиала — Вологодский, Псковский, Новгородский и Карельский. Мы координируем нашу научную деятельность, у нас единый ученый совет», — обратила внимание Марина Мельник.

Совокупная зона ответственности — большая. Она включает Ладожское, Онежское озера, восточную часть Финского залива, Чудско-Псковское озеро.

В Санкт-Петербургском филиале сейчас 140 сотрудников. Работают шесть лабораторий: ихтиологии; микробиологического мониторинга и оценки безопасности; генетики; рыбохозяйственной экологии; гидробиологии; аквакультуры. Одна из ключевых сфер — оценка запасов и определение общих допустимых уловов водных биоресурсов.

Значительное место в деятельности филиала отводится работам в сфере аквакультуры. «Мы разрабатываем рецепты комбикормов для объектов аквакультуры с учетом их видовой, возрастной специфики и технологии выращивания. Предлагаем нормы кормления. Готовим технологические схемы формирования и содержания в индустриальных условиях ремонтно-маточных стад рыб. Причем это не только те виды, которые уже являются ценными промысловыми, но и перспективные объекты аквакультуры, — подчеркнула Марина Мельник. — Сейчас это сиговые, нельма, судак, в котором очень высокая заинтересованность на рынке».

Не менее значимое направление — вопросы правильной эксплуатации рыбоводных хозяйств. Большое внимание уделяется комплексной оценке влияния различных типов хозяйств аквакультуры на водные биоресурсы и среду их обитания.

В планах филиала создание современной генетической лаборатории. Молекулярно-генетические исследования очень важны с точки зрения сохранения генетического разнообразия в аквакультуре, отметила Марина Мельник.

Еще одно направление, которым филиал начинает заниматься, — молекулярно-генетическая идентификация паразитов рыбы. «Не всегда возможно установить видовой статус паразитирующих организмов по морфологическим признакам, а это принципиально важно для понимания механизмов устойчивости или, наоборот, восприимчивости рыб к паразиту. Это позволит подойти к решению вопроса, как предотвратить распространение болезней рыб, что важно в том числе и для аквакультуры», — обратила внимание собеседница Fishnews.

В филиале недавно создан сектор морских млекопитающих. Было поставлено две задачи, сообщила Марина Мельник. «Первое — оценить, что происходит с ладожской нерпой. Второе — исследования проводились с беспилотных летательных аппаратов, и стояла задача «обучить» систему искусственного интеллекта применять данные, чтобы в дальнейшем алгоритм можно было задействовать для учета других животных, в частности рыб. Собственно, обе эти задачи выполнены», — констатировала руководитель филиала.

Кроме того, филиал активно работает с иностранными коллегами — в рамках ежегодной рабочей группы ИКЕС (Международного совета по исследованию моря), российско-финской комиссии по приграничному сотрудничеству, Межправительственной комиссии по рыболовству на Чудском, Теплом и Псковском озерах и Совместной российско-эстонской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных вод.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультура
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

О будущей программе считаем важным объявить заранее

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Мы не можем жить без рыбы, это факт

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Камчатка меняет облик отрасли

Все материалы

Интервью

Руководитель Санкт-Петербургского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Марина МЕЛЬНИК

Руководитель Санкт-Петербургского филиала ВНИРО

Марина МЕЛЬНИК

Развиваем исследования для повышения эффективности рыбной отрасли

Генеральный директор управляющей компании «Корпорация «Рыба.РФ», председатель наблюдательного совета инвестиционного товарищества «Корпорация «Рыба.РФ» Александр КРУТИКОВ

Председатель наблюдательного совета «Корпорации «Рыба.РФ»

Александр КРУТИКОВ

На рыбную отрасль стоит смотреть глазами инвестора

Руководитель компании J.P. Klausen and Co. Йенс Питер КЛАУСЕН (Jens Peter Klausen)

Руководитель компании J.P. Klausen and Co.

Йенс Питер КЛАУСЕН

Технологии и мышление необходимо менять одновременно

Генеральный директор компании «Баадер-Восток-Сервис» Дмитрий КОТЛЯР

Генеральный директор компании «Баадер-Восток-Сервис»

Дмитрий КОТЛЯР

Рецепт успеха от «БААДЕР»: комплексные решения в технологии плюс требовательное отношение к качеству сырья

Все интервью

Личное мнение

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

Олег КОМАРОВ

Локализация — это не господдержка, а защита интересов России

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве Игорь ХОВАНСКИЙ

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве

Игорь ХОВАНСКИЙ

Лососями Амура могут пожертвовать ради выборов

Все материалы

Крупным планом

Из четырех судов, заказанных на Выборгском заводе, Архангельский траловый флот (входит в СЗРК) получил пока лишь одно — «Баренцево море». Задержки в сдаче траулеров составляют свыше полутора лет и грозят выйти за разрешенный законодательством период

Дорогие задержки

Запасы криля — практически неисчерпаемая сырьевая база

Криль — сокровище Антарктики

ГК «Русский краб» формирует стандарт качества продукции для всей отрасли. Фото предоставлено пресс-службой группы

«Русский краб» по вкусу покупателям в разных странах

Черный макрурус от компании «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

Макрурус — сокровище морских глубин

События

Сотрудники «Востока-1» совместно со специализированными организациями фактически создали новые типы судов для глубоководного промысла рыбы и краба

РК «Восток-1»: Промысел нового измерения

На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

Второй траулер для «Норебо» встал на воду

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.