Новости
Сессию по инвестквотам на ВЭФ модерировал председатель наблюдательного совета инвестиционного товарищества «Корпорация «Рыба. РФ» Александр КРУТИКОВ. Фото Росконгресса

Предложения по итогам ВЭФ отправятся к президенту

Резюме по итогам обсуждений «рыбных» вопросов на ВЭФ представят в администрацию президента. Одной из ключевых тем стали инвестквоты — на следующем этапе предложения регулятора предстоит рассмотреть в рамках проектов НПА, отметил модератор сессии, председатель наблюдательного совета «Корпорации «Рыба.РФ» Александр Крутиков.

В рамках Восточного экономического форума представители рыбодобывающих предприятий, власти и банковской сферы обсудили перспективы инвестиционных квот и продолжения крабовых аукционов. Сессию «ИнвестКвоты 2.0: путь к интенсивному развитию» модерировал председатель наблюдательного совета инвестиционного товарищества «Корпорация «Рыба.РФ» Александр Крутиков.

Резюме, составленное по итогам сессии и других обсуждений отраслевых вопросов на ВЭФ, будет передано в администрацию президента, рассказал Fishnews Александр Крутиков.

Как сообщили в пресс-службе «Корпорации «Рыба.РФ», выводы по итогам сессии сформулированы следующим образом.

Во-первых, отрасль положительно оценивает итоги механизма инвестиционных квот. Объем капиталовложений увеличился в пять раз, построен 21 новый перерабатывающий завод, запустилось возрождение рыболовного судостроения. Законтрактовано строительство 94 новых рыболовных судов на российских верфях.

Вместе с тем верфи оказались не в полной мере готовы к такому потоку заказов. Перенос сроков строительства, который происходит по инициативе верфей, несет риск невыполнения рыбопромышленниками своих обязательств. В случае дальнейшего переноса срока строительства предлагается однократно продлить сроки исполнения обязательств в рамках инвестквот, а на будущее — разработать специальные страховые продукты с государственной поддержкой в части гражданской ответственности верфей.

Во-вторых, отрасль практически единодушно поддержала предложение Росрыболовства о продолжении программы инвестквот. Речь идет о выделении в 2022-2023 гг. еще 20% квот на Дальнем Востоке на строительство судов, заводов и объектов рыбной логистики, распределении на аукционах еще 50% крабов и 100% особо ценных биоресурсов с инвестиционными обязательствами также по судам, заводам и инфраструктуре. За исключением тех квот, что уже были проданы на аукционах после 2014 г. и при сохранении принципа: сначала строишь — потом ловишь. Важно в ближайшее время оформить законодательные инициативы, чтобы отрасль могла начать подготовку. Это позволит привлечь в экономику еще 400 млрд рублей инвестиций, а также пополнить федеральный бюджет на 200 млрд рублей.

В-третьих, на полях форума обсуждался новый глобальный вызов, стоящий перед отраслью. Как известно, Китай ограничил импорт российской продукции под предлогом пандемии коронавируса. Многие рыбаки терпят убытки.

Российская Федерация могла бы самостоятельно поставлять продукцию в Европу, если бы была создана соответствующая логистическая инфраструктура. Чтобы собрать комплексную логистическую цепочку, в том числе на базе Севморпути, потребуется вложить не менее 50 млрд рублей инвестиций в реновацию рыбных портов Мурманска, Камчатки, Сахалина и Владивостока. Есть инвесторы, готовые вложить эти средства. Важно, чтобы государство определилось с дорожной картой развития каждого из этих портов.

В-четвертых, необходимо диверсифицировать рынки сбыта рыбной продукции, активнее осваивать рынки стран Европы, Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Африки, стремиться к максимизации стоимости нашей экспортной продукции. В этой связи на полях форума обсуждалась необходимость перехода к практическим действиям по созданию рыбной биржи: принятию закона об организованных торгах рыбной продукции на экспорт и запуске создания необходимой инфраструктуры. Начать предлагается с особо ценных биоресурсов. Биржу предлагается создать на Дальнем Востоке.

На сессии глава Росрыболовства Илья Шестаков представил позицию Росрыболовства по программе инвестиционных квот и распределению квот вылова ценных морепродуктов. «По сути он дал старт обсуждению этого видения», — отметил Александр Крутиков. На следующем этапе отраслевому сообществу предстоит рассмотреть предлагаемые регулятором механизмы уже в деталях — в виде проекта федерального закона, подзаконных актов, в том числе в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: биржавладивостокдальний востоккамчаткакитайкрабмурманскросрыболовствосахалинсудостроение
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

О будущей программе считаем важным объявить заранее

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Мы не можем жить без рыбы, это факт

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Камчатка меняет облик отрасли

Все материалы

Интервью

Руководитель Санкт-Петербургского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Марина МЕЛЬНИК

Руководитель Санкт-Петербургского филиала ВНИРО

Марина МЕЛЬНИК

Развиваем исследования для повышения эффективности рыбной отрасли

Генеральный директор управляющей компании «Корпорация «Рыба.РФ», председатель наблюдательного совета инвестиционного товарищества «Корпорация «Рыба.РФ» Александр КРУТИКОВ

Председатель наблюдательного совета «Корпорации «Рыба.РФ»

Александр КРУТИКОВ

На рыбную отрасль стоит смотреть глазами инвестора

Руководитель компании J.P. Klausen and Co. Йенс Питер КЛАУСЕН (Jens Peter Klausen)

Руководитель компании J.P. Klausen and Co.

Йенс Питер КЛАУСЕН

Технологии и мышление необходимо менять одновременно

Генеральный директор компании «Баадер-Восток-Сервис» Дмитрий КОТЛЯР

Генеральный директор компании «Баадер-Восток-Сервис»

Дмитрий КОТЛЯР

Рецепт успеха от «БААДЕР»: комплексные решения в технологии плюс требовательное отношение к качеству сырья

Все интервью

Личное мнение

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

Олег КОМАРОВ

Локализация — это не господдержка, а защита интересов России

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве Игорь ХОВАНСКИЙ

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве

Игорь ХОВАНСКИЙ

Лососями Амура могут пожертвовать ради выборов

Все материалы

Крупным планом

Из четырех судов, заказанных на Выборгском заводе, Архангельский траловый флот (входит в СЗРК) получил пока лишь одно — «Баренцево море». Задержки в сдаче траулеров составляют свыше полутора лет и грозят выйти за разрешенный законодательством период

Дорогие задержки

Запасы криля — практически неисчерпаемая сырьевая база

Криль — сокровище Антарктики

ГК «Русский краб» формирует стандарт качества продукции для всей отрасли. Фото предоставлено пресс-службой группы

«Русский краб» по вкусу покупателям в разных странах

Черный макрурус от компании «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

Макрурус — сокровище морских глубин

События

Сотрудники «Востока-1» совместно со специализированными организациями фактически создали новые типы судов для глубоководного промысла рыбы и краба

РК «Восток-1»: Промысел нового измерения

На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

Второй траулер для «Норебо» встал на воду

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.