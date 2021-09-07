Предложения по итогам ВЭФ отправятся к президенту

Резюме по итогам обсуждений «рыбных» вопросов на ВЭФ представят в администрацию президента. Одной из ключевых тем стали инвестквоты — на следующем этапе предложения регулятора предстоит рассмотреть в рамках проектов НПА, отметил модератор сессии, председатель наблюдательного совета «Корпорации «Рыба.РФ» Александр Крутиков.

В рамках Восточного экономического форума представители рыбодобывающих предприятий, власти и банковской сферы обсудили перспективы инвестиционных квот и продолжения крабовых аукционов. Сессию «ИнвестКвоты 2.0: путь к интенсивному развитию» модерировал председатель наблюдательного совета инвестиционного товарищества «Корпорация «Рыба.РФ» Александр Крутиков.

Резюме, составленное по итогам сессии и других обсуждений отраслевых вопросов на ВЭФ, будет передано в администрацию президента, рассказал Fishnews Александр Крутиков.

Как сообщили в пресс-службе «Корпорации «Рыба.РФ», выводы по итогам сессии сформулированы следующим образом.

Во-первых, отрасль положительно оценивает итоги механизма инвестиционных квот. Объем капиталовложений увеличился в пять раз, построен 21 новый перерабатывающий завод, запустилось возрождение рыболовного судостроения. Законтрактовано строительство 94 новых рыболовных судов на российских верфях.

Вместе с тем верфи оказались не в полной мере готовы к такому потоку заказов. Перенос сроков строительства, который происходит по инициативе верфей, несет риск невыполнения рыбопромышленниками своих обязательств. В случае дальнейшего переноса срока строительства предлагается однократно продлить сроки исполнения обязательств в рамках инвестквот, а на будущее — разработать специальные страховые продукты с государственной поддержкой в части гражданской ответственности верфей.

Во-вторых, отрасль практически единодушно поддержала предложение Росрыболовства о продолжении программы инвестквот. Речь идет о выделении в 2022-2023 гг. еще 20% квот на Дальнем Востоке на строительство судов, заводов и объектов рыбной логистики, распределении на аукционах еще 50% крабов и 100% особо ценных биоресурсов с инвестиционными обязательствами также по судам, заводам и инфраструктуре. За исключением тех квот, что уже были проданы на аукционах после 2014 г. и при сохранении принципа: сначала строишь — потом ловишь. Важно в ближайшее время оформить законодательные инициативы, чтобы отрасль могла начать подготовку. Это позволит привлечь в экономику еще 400 млрд рублей инвестиций, а также пополнить федеральный бюджет на 200 млрд рублей.

В-третьих, на полях форума обсуждался новый глобальный вызов, стоящий перед отраслью. Как известно, Китай ограничил импорт российской продукции под предлогом пандемии коронавируса. Многие рыбаки терпят убытки.

Российская Федерация могла бы самостоятельно поставлять продукцию в Европу, если бы была создана соответствующая логистическая инфраструктура. Чтобы собрать комплексную логистическую цепочку, в том числе на базе Севморпути, потребуется вложить не менее 50 млрд рублей инвестиций в реновацию рыбных портов Мурманска, Камчатки, Сахалина и Владивостока. Есть инвесторы, готовые вложить эти средства. Важно, чтобы государство определилось с дорожной картой развития каждого из этих портов.

В-четвертых, необходимо диверсифицировать рынки сбыта рыбной продукции, активнее осваивать рынки стран Европы, Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Африки, стремиться к максимизации стоимости нашей экспортной продукции. В этой связи на полях форума обсуждалась необходимость перехода к практическим действиям по созданию рыбной биржи: принятию закона об организованных торгах рыбной продукции на экспорт и запуске создания необходимой инфраструктуры. Начать предлагается с особо ценных биоресурсов. Биржу предлагается создать на Дальнем Востоке.

На сессии глава Росрыболовства Илья Шестаков представил позицию Росрыболовства по программе инвестиционных квот и распределению квот вылова ценных морепродуктов. «По сути он дал старт обсуждению этого видения», — отметил Александр Крутиков. На следующем этапе отраслевому сообществу предстоит рассмотреть предлагаемые регулятором механизмы уже в деталях — в виде проекта федерального закона, подзаконных актов, в том числе в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия.

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