«Норвежское море» испытают на ходу

Траулер «Норвежское море» вышел на ходовые испытания в Балтийское море. Это второе судно в серии, заказанной Архангельским траловым флотом (АТФ) на Выборгском судостроительном заводе.

В Балтийском море начались ходовые испытания второго 86-метрового траулера проекта КМТ01, построенного на Выборгском судостроительном заводе (ВСЗ) по заказу АТФ (входит в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум). Судно, получившее название «Норвежское море», было заложено 29 января 2018 г., а спущено на воду 17 мая 2019 г.

Как сообщили в пресс-службе ВСЗ, в ходе испытаний будут проверены все системы и установки судна, а также соответствие реальных показателей проектным характеристикам.

«Конечно, мы ждем, что ходовые испытания закончатся успешно, замечаний будет немного и мы сможем быстро их устранить. Судно почти готово. Думаю, что в ближайшее время мы его примем и в следующем году увидим уже на промысле», — рассказал Fishnews исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов.

Помимо «Норвежского моря» на заводе продолжается строительство еще двух траулеров для АТФ. Головное судно серии «Баренцево море» было передано заказчику в сентябре 2020 г. и сейчас ведет промысел в Северном бассейне. Все суда проекта КМТ01 предназначены для промысла донных пород рыб и безотходного производства на борту продукции — обезглавленной и потрошеной рыбы, филе, икры и печени трески, рыбной муки и рыбьего жира.

Хотя «Норвежское море» планируется сдать до конца сентября, инвестиционные квоты, закрепленные за судном, АТФ, по всей видимости, сможет получить только в 2023 г. В конце августа правительство изменило условия предоставления квот для судов, готовность которых на 1 сентября превышает 90%, однако этот нормативный акт вступил в силу слишком поздно и у судовладельцев не было возможности вовремя подать заявку на распределение квот на следующий год.

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