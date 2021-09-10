Малый бизнес избавили от плановых проверок в будущем году

Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продолжит действовать в 2022 г. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Плановые проверки малого бизнеса заморожены еще на год постановлением правительства РФ от 8 сентября 2021 г. № 1520, сообщает корреспондент Fishnews. Решение принято в соответствии с предложением президента — ранее Владимир Путин высказался за продление такой меры.

«Вводимый мораторий затронет порядка 100 тыс. субъектов малого бизнеса. При этом будет сделан ряд исключений. Мера не будет распространяться на объекты, которые могут представлять потенциальную опасность для жизни людей, организации, работающие на основе лицензий, и на предприятия, где используется атомная энергия», — рассказали в пресс-службе правительства.

«Мораторий избавит бизнес от лишней нагрузки, позволит компаниям не отвлекаться на проверки и быстрее восстановиться», — отметил Михаил Мишустин на заседании кабмина 9 сентября.

Напомним, первый мораторий на плановые проверки малого бизнеса действовал с 2016 по 2018 гг. Затем действие решения о приостановке было продлено.

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