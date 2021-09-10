Илья Шестаков: Диалог с рыбаками об инвестквотах упростился

На втором этапе инвестквот условия для инвесторов будут либеральнее, пообещал глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, внутренняя нормативная база будет переработана, чтобы не нагружать рыбаков лишними требованиями и обязательствами.

Регулятор поверил в рыбаков

Росрыболовство рассчитывает начать второй этап программы инвестиционных квот в два приема — с 2022 г. для строительства рыбоперерабатывающих заводов, а с 2023 г. для новыхсудов, — и уложиться в шесть лет. Сроки могут быть скорректированы с учетом загрузки верфей и задержек с выполнением судостроителями проектов первого этапа.

«Ко второму этапу инвестквот вся внутренняя нормативная база, думаю, будет переработана с учетом улучшения ситуации для рыбаков, чтобы не нагружать их такими требованиями и обязательствами», — заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на брифинге, организованном в рамках Международного рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге.

По его словам, на первом этапе регулятор не был уверен, что рыбацкое сообщество правильно поймет программу инвестквот и не будет использовать недосказанности в законодательстве для ее дискредитации. «Сейчас мы видим, что программа идет и у рыбаков не вызывает вопросов. Поэтому второй этап, конечно же, будет более либерализованным», — сообщил глава федерального агентства.

Отвечая на вопрос Fishnews, Илья Шестаков отметил, что по сравнению с первым этапом инвестквот диалог с рыбаками упростился. «На сессии, посвященной именно диалогу об «Инвестквотах 2.0», на ВЭФ мы говорили уже на другом языке. Мы не говорили, надо или не надо, мы говорили, как лучше, как правильнее сделать, как сделать это удобнее для рыбаков, что лучше поддержать в большей степени: строительство судов или строительство рыбоперерабатывающих заводов», — напомнил руководитель Росрыболовства. Он добавил, что отрасль в принципе консолидирована по вопросу продолжения инвестиций даже помимо инвестквот.

Новые объекты для инвестквот

К перечню типов объектов инвестиций на втором этапе могут добавится транспортные суда. «Мы считаем возможным и будем обсуждать распространение действия инвестквот на строительство транспортных судов. Мы видим здесь узкое горлышко, в том числе для лососевой путины, и в целом для сохранения качества продукции при ее доставке с промысла», — объяснил логику таких изменений Илья Шестаков.

Кроме того, планируется включить в программу объекты портовой инфраструктуры. «Мы будем строить холодильные мощности в портах и будем развивать именно портовую инфраструктуру в специализированных рыбных терминалах», — рассказал глава Росрыболовства.

По оценкам ведомства, в рамках второго этапа инвестквот будет построено около 30 различных судов для Дальневосточного бассейна, причем половина из них — крупнотоннажные. «Наша задача, и мы надеемся, что с помощью строительства дополнительного флота мы сможем обновить мощности, наверное, не на 80 процентов именно по рыбному флоту, но процентов на 65–70», — поделился планами Илья Шестаков, отметив, что после завершения второго этапа «в России будет самый современный, самый эффективный флот».

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 8 по 10 сентября. Организатор форума и выставки — Росрыболовство при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Оператор мероприятий — Expo Solutions Group. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер.

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