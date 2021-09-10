Новости
О деталях второго этапа инвестквот глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ рассказал на брифинге

Илья Шестаков: Диалог с рыбаками об инвестквотах упростился

На втором этапе инвестквот условия для инвесторов будут либеральнее, пообещал глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, внутренняя нормативная база будет переработана, чтобы не нагружать рыбаков лишними требованиями и обязательствами.

Регулятор поверил в рыбаков

Росрыболовство рассчитывает начать второй этап программы инвестиционных квот в два приема — с 2022 г. для строительства рыбоперерабатывающих заводов, а с 2023 г. для новыхсудов, — и уложиться в шесть лет. Сроки могут быть скорректированы с учетом загрузки верфей и задержек с выполнением судостроителями проектов первого этапа.

«Ко второму этапу инвестквот вся внутренняя нормативная база, думаю, будет переработана с учетом улучшения ситуации для рыбаков, чтобы не нагружать их такими требованиями и обязательствами», — заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на брифинге, организованном в рамках Международного рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге.

По его словам, на первом этапе регулятор не был уверен, что рыбацкое сообщество правильно поймет программу инвестквот и не будет использовать недосказанности в законодательстве для ее дискредитации. «Сейчас мы видим, что программа идет и у рыбаков не вызывает вопросов. Поэтому второй этап, конечно же, будет более либерализованным», — сообщил глава федерального агентства.

Отвечая на вопрос Fishnews, Илья Шестаков отметил, что по сравнению с первым этапом инвестквот диалог с рыбаками упростился. «На сессии, посвященной именно диалогу об «Инвестквотах 2.0», на ВЭФ мы говорили уже на другом языке. Мы не говорили, надо или не надо, мы говорили, как лучше, как правильнее сделать, как сделать это удобнее для рыбаков, что лучше поддержать в большей степени: строительство судов или строительство рыбоперерабатывающих заводов», — напомнил руководитель Росрыболовства. Он добавил, что отрасль в принципе консолидирована по вопросу продолжения инвестиций даже помимо инвестквот.

Новые объекты для инвестквот

К перечню типов объектов инвестиций на втором этапе могут добавится транспортные суда. «Мы считаем возможным и будем обсуждать распространение действия инвестквот на строительство транспортных судов. Мы видим здесь узкое горлышко, в том числе для лососевой путины, и в целом для сохранения качества продукции при ее доставке с промысла», — объяснил логику таких изменений Илья Шестаков.

Кроме того, планируется включить в программу объекты портовой инфраструктуры. «Мы будем строить холодильные мощности в портах и будем развивать именно портовую инфраструктуру в специализированных рыбных терминалах», — рассказал глава Росрыболовства.

По оценкам ведомства, в рамках второго этапа инвестквот будет построено около 30 различных судов для Дальневосточного бассейна, причем половина из них — крупнотоннажные. «Наша задача, и мы надеемся, что с помощью строительства дополнительного флота мы сможем обновить мощности, наверное, не на 80 процентов именно по рыбному флоту, но процентов на 65–70», — поделился планами Илья Шестаков, отметив, что после завершения второго этапа «в России будет самый современный, самый эффективный флот».

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 8 по 10 сентября. Организатор форума и выставки — Росрыболовство при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Оператор мероприятий — Expo Solutions Group. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: выставкаросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

О будущей программе считаем важным объявить заранее

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Мы не можем жить без рыбы, это факт

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Камчатка меняет облик отрасли

Все материалы

Интервью

Представитель группы «Норебо» Сергей СЕННИКОВ

Представитель группы «Норебо»

Сергей СЕННИКОВ

Подумать над географией

Руководитель Санкт-Петербургского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Марина МЕЛЬНИК

Руководитель Санкт-Петербургского филиала ВНИРО

Марина МЕЛЬНИК

Развиваем исследования для повышения эффективности рыбной отрасли

Генеральный директор управляющей компании «Корпорация «Рыба.РФ», председатель наблюдательного совета инвестиционного товарищества «Корпорация «Рыба.РФ» Александр КРУТИКОВ

Председатель наблюдательного совета «Корпорации «Рыба.РФ»

Александр КРУТИКОВ

На рыбную отрасль стоит смотреть глазами инвестора

Руководитель компании J.P. Klausen and Co. Йенс Питер КЛАУСЕН (Jens Peter Klausen)

Руководитель компании J.P. Klausen and Co.

Йенс Питер КЛАУСЕН

Технологии и мышление необходимо менять одновременно

Все интервью

Личное мнение

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

Олег КОМАРОВ

Локализация — это не господдержка, а защита интересов России

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве Игорь ХОВАНСКИЙ

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве

Игорь ХОВАНСКИЙ

Лососями Амура могут пожертвовать ради выборов

Все материалы

Крупным планом

Мечтают ли россияне о рыбном дне

Мечтают ли россияне о рыбном дне

Из четырех судов, заказанных на Выборгском заводе, Архангельский траловый флот (входит в СЗРК) получил пока лишь одно — «Баренцево море». Задержки в сдаче траулеров составляют свыше полутора лет и грозят выйти за разрешенный законодательством период

Дорогие задержки

Запасы криля — практически неисчерпаемая сырьевая база

Криль — сокровище Антарктики

ГК «Русский краб» формирует стандарт качества продукции для всей отрасли. Фото предоставлено пресс-службой группы

«Русский краб» по вкусу покупателям в разных странах

События

Сотрудники «Востока-1» совместно со специализированными организациями фактически создали новые типы судов для глубоководного промысла рыбы и краба

РК «Восток-1»: Промысел нового измерения

На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

Второй траулер для «Норебо» встал на воду

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.