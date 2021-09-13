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Директор ВНИРО Кирилл КОЛОНЧИН вручил награду главному редактору Fishnews.ru Маргарите КРЮЧКОВОЙ. Фото пресс-службы института

Коллектив Fishnews собрал «урожай» конкурсных наград

На IV Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге состоялось вручение наград победителям журналистского конкурса FishCorr. В число призеров вошли медиахолдинг Fishnews и его журналисты.

В нынешнем году году отраслевая наука отмечает свое 140–летие. В честь этого важного события Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии организовал свою номинацию — «За активное освещение деятельности рыбохозяйственной науки».

В торжественной обстановке директор ВНИРО Кирилл Колончин вручил награду представителям медиахолдинга Fishnews. «Ваши журналисты отличаются высоким профессионализмом и верностью своему делу. Материалы, выходящие из-под их пера, всегда актуальны, оперативны и интересны для читателей», — отметил глава института Кирилл Колончин, поблагодарив журналистов за работу.

«В этом году Fishnews тоже отмечает юбилей — 15 лет с момента создания, — обратили внимание в пресс-службе института. — Ученые ВНИРО поздравляют коллектив медиахолдинга с этой знаменательной датой, желая ему дальнейших творческих успехов и новых интересных публикаций!»

Лауреаты премии FishCorr

Кроме того, журналисты «Фишньюс» взяли награды в номинации «Лучший материал в отраслевых СМИ». Дипломы второй степени получили шеф-редактор Fishnews.ru Анна Лим Анна за материал «Новый траулер АТФ вышел на большую рыбалку» и выпускающий редактор сетевого издания Fishnews.ru Алексей Середа, статья «Проблемное соседство марифермеров Приморья» (заголовки в газете «Fishnews Дайджест» и на сайте различаются — прим. ред.). Дипломом третьей степени награжден корреспондент Андрей Дементьев за публикацию «Неоставленый остров» для журнала «Fishnews — Новости рыболовства».

Напомним, в лауреатах этой премии Fishnews был и в 2019 г. — тогда награды получили Анна Лим и медиахолдинг в целом.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 8 по 10 сентября. Организатор форума и выставки — Росрыболовство при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Оператор мероприятий — Expo Solutions Group. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер.

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