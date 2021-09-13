Глеб Франк: Регулятор должен выполнить обязательства перед инвесторами

Любые нововведения второй волны инвестквот должны как минимум сохранять, а как максимум улучшать положение инвесторов первой волны, подчеркнул председатель совета директоров Русской рыбопромышленной компании Глеб Франк.

В первый день Восточного экономического форума во Владивостоке после окончания сессии, посвященной инвестквотам, председатель совета директоров ООО «Русская рыбопромышленная компания» Глеб Франк прокомментировал ход дискуссии. Общение с журналистами состоялось на борту пришвартованного во Владивостоке супертраулера «Владимир Лиманов» — первого из серии судов, построенного РРПК в рамках обновления флота компании.

«Было большое обсуждение, в том числе регулятор озвучил ряд своих мыслей. Он сказал, что продолжение реформ обсуждается. В частности, был анонсирован второй этап инвестиционных квот, а именно выделение 20% квот. Предполагается разделить их на 10% под новый крупнотоннажный флот и 10% под береговые заводы. Я считаю, что любые нововведения в первую очередь должны учитывать принципы, о которых сказал [зампред правительства — полпред президента в ДФО] Юрий Петрович Трутнев в преддверии форума: поддержка инвесторов должна стать правилом для работы чиновников», — подчеркнул Глеб Франк.

Он считает, что любые нововведения должны как минимум сохранять, а как максимум улучшать положение инвесторов первой волны инвестиционных квот. «В частности, если буквально читать предложение регулятора, исторические и инвестиционные квоты, которые задействованы под инвестиционные проекты [на Дальнем Востоке], должны сократиться на 20%. С нашей точки зрения, это несправедливо, и мы, конечно же, возражаем против такого подхода, — подчеркнул председатель совета директоров РРПК. — Мы считаем, что нужно максимально эффективно, если думать о дальнейшем продолжении реформ, использовать то, что уже создано и создается. А следующим этапом — рассуждать о каких-то изменениях на этом фундаменте».

Собеседник Fishnews констатировал: по действующим в настоящее время договорам, инвесторам первой волны инвестквот на Дальнем Востоке суммарно будет принадлежать 43% исторических и инвестиционных квот минтая. «Условно, 43% — доля рынка инвесторов. Если буквально читать предложение регулятора по второй волне инвестквот, эта доля с 43% сократится, по нашим оценкам, до 37%. То есть от нее буквально отнимут 20%», — обратил внимание Глеб Франк.

Таким образом, мощности, построенные под первую волну, останутся недозагруженными.

«По сути, инвестквоты первой волны никогда не рассматривались как самостоятельный вид квоты. Они всегда шли вкупе: инвесторы сложили эти инвестиционные квоты со своими историческими. Получился «пакет», который был заложен банкам. Этот «пакет» квот обеспечивает производственную мощность этих судов. Если сейчас вносить изменения в законодательство, то эту инвестиционную структуру начинают поджимать. Тем самым эффективность этих инвестиций меняется. Поэтому мы, как инвесторы первой волны, возражаем против таких подходов», - заявил председатель совета директоров РРПК.

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