Как довезти качественную рыбу: новые вызовы и решения обсудили на форуме в Питере

О проектах, которые сегодня реализуются в сфере рыбной логистики, в дни Международного рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге рассказывали не только представители транспортной отрасли, но и сами рыбопромышленники.

В планах больше моря

Предыдущий год рыбная отрасль прошла практически без снижения показателей по вылову, но сократила объемы экспорта на 17%, поделился данными с участниками круглого стола, посвященного проблемам доставки рыбопродукции, начальник управления экономики и инвестиций Росрыболовства Андрей Михалевич. Значительно увеличилось предложение на внутреннем рынке рыбопродукции, выросли и объемы грузоперевозок с Дальнего Востока, в том числе потребность в альтернативных путях доставки — через северные моря, сообщает корреспондент Fishnews.

Климатические изменения, новые суда и более совершенные технологии позволили с 2019 г. существенно расширить временные рамки навигации по Севморпути и осуществлять сверхранние и сверхпоздние рейсы, рассказал представитель госкорпорации «Росатом» Сергей Чемко. На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в этом году были впервые озвучены планы по созданию «Большого Северного морского пути» (транспортного коридора, который включает в себя Севморпуть и очерчен морскими границами с Норвегией и Северной Кореей) и развитию соответствующей инфраструктуры.

В то же время пока и на существующем маршруте возникают сложности: в 2021 г. единственный в мире атомный лихтеровоз, перевозящий рефконтейнеры, не будет осуществлять свои рейсы — из-за отсутствия рефрижераторного оборудования. «Из-за пандемии и локдауна, перегруженности китайских, европейских портов, не способных обработать суда, скопления контейнеров в Америке по сути дела контейнерное оборудование на рынке перевозок отсутствовало, — пояснил Сергей Чемко. — Это выявило ряд проблем, которые необходимо решить, чтобы перевозка по Севморпути рыбы в рефконтейнерах была в принципе интересна грузовладельцам».

В будущем году, по словам представителя Росатома, запланировано не менее трех рейсов лихтеровоза по маршруту с промежуточными портами в Мурманске и Петропавловске-Камчатском. Перевозчикам рыбного груза обещают ряд бонусов в виде фиксированных тарифов на навигацию, решения вопросов с оформлением, контролем в портах и прочего.

Что требует внимания

Активное участие в осуществлении всех пилотных рыбных рейсов северным морским путем в 2019-2020 гг. принимал терминал «Сероглазка» холдинга «Норебо». «Погрузка и оформление рыбопродукции для всех трех пилотных рейсов происходили у нас», — рассказал генеральный директор терминала Владимир Вальтер. В настоящее время ведется реконструкция терминала, которая позволит уже с декабря будущего года принимать и обслуживать лихтеровоз «в полном грузу». Количество розеток для подключения рефконтейнеров будет доведено до 600. Также для отправителей будет доступно оформление груза «в одно окно» и его экспедирование.

В то же время Владимир Вальтер обратил внимание на узкие места, сдерживающие развитие северного направления для полноценной транспортировки рыбы. Большая работа по развитию инфраструктуры, по его словам, должна быть проделана в Мурманске, который пока является больше балкерным, нежели контейнерным терминалом. Но еще больше внимания требует оборудование для хранения рыбопродукции. «Сегодня переработка в отрасли сильно меняется, становится более глубокой с производством более качественного продукта, который требует особых температурных режимов. Соответственно, и подход к выбору оборудования для хранения должен быть более тщательным, — подчеркнул генеральный директор терминала «Сероглазка». — В первую очередь такое оборудование должно быть доступным для обслуживания в транзитных портах и проходить текущий надзор и обслуживание в рейсе».

Кроме того, по словам Владимира Вальтера, остается вопрос с дальнейшей транспортировкой рыбы из портов Мурманска и Санкт-Петербурга в центральные регионы России. «Очень остро встает вопрос, как рыбу отвезти конечному потребителю. Практика трех рейсов показала, что именно на наземную часть пути приходится очень большая составляющая в стоимости доставки груза — из порта до холодильника, склада. Хотелось бы, чтобы на это обратили особое внимание», — отметил он.

Борьба за градусы

Уже традиционные для отраслевых форумов дискуссии вызвал вопрос, как сделать эффективнее и качественнее перевозки рыбных грузов по железной дороге. Заместитель начальника Центра фирменного транспортного обслуживания — филиала РЖД Дмитрий Горох рассказал о тех шагах, которые предпринимаются навстречу отправителям рыбных грузов. Среди них — выдерживание сроков доставки (норматив 10-11 суток, по его словам, соблюдается на 98%), электронный документооборот (82% заявок по рыбе проходит без участия человека), отмена повторного физического контроля при передаче рефконтейнеров с морского транспорта. Большие надежды РЖД связывает с реализацией инфраструктурного проекта, который в том числе должен сделать более доступной транспортировку рыбы по железной дороге не только до централизованных хабов.

Менее оптимистично представитель Российских железных дорог высказался по поводу отказа от использования термосов и рефвагонов: с 1 января 2022 г., как планировалось, полностью уйти от этого не получится, дедлайн по выполнению жестких требований для перевозки скоропорта перенесен на 2023 г.

Между тем в течение двух часов после вылова рыба должна быть заморожена до -18°C, и такая температура обязана сохраняться на протяжении всего пути. «Что мы имеем на сегодня: рыба уже подходит к борту судна -14°C… -16°C. Дальше она сгружается с борта в рефвагоны и вагоны-термосы, в которых ожидает, пока вся партия судна не будет выгружена. А стоит напомнить, что термосы не поддерживают температурный режим, в среднем в сутки теряя один градус», — обозначил проблему президент Ассоциации организаций продуктового сектора Михаил Синёв.

По его словам, усугубляется ситуация тем, что конечный покупатель точно не знает, когда и при какой температуре рыба была доставлена на прилавок. Единственное решение вопроса — непрерывная холодильная цепь, отметил представитель рынка. «Чтобы это работало в России, надо ввести федеральный закон о непрерывной холодильной цепи, который заставлял бы всех участников процесса не только обеспечивать соблюдение нормативных требований, но и нести отвечать за их выполнение», — подчеркнул он.

«Со своей стороны РЖД готовы рассматривать интеграцию информационных систем, своих и Минтранса, для ведения логистического контроля в пути подвижного состава. Это тоже будет существенным вкладом в обеспечение качественной доставки рыбопродукции», — выразил мнение Дмитрий Горох.

Не можешь победить — присоединяйся

Поскольку круг транспортных проблем пока так и не удалось разомкнуть, рыбаки решили включиться в выстраивание логистической схемы своими силами. В августе этого года ведущие игроки российской отрасли — группа компаний «Антей» и Северо-Западный рыбопромышленный консорциум — объявили о решении создать совместную инвестиционную группу «Корпорация «Рыба.РФ».

«Контейнеризация, качество работы железной дороги, состояние рыбных портов — за шесть лет, прошедших с Госсовета, круг тем мало поменялся. Проект, за который отвечает «Корпорация «Рыба.РФ», призван существенно изменить текущую картину. Наша миссия — собрать всю логистическую цепочку в рыбной отрасли в единую картину. И первый этап — воссоздание и даже создание с нуля сети современных рыбных портов на территории Российской Федерации, о чем мы официально заявили на полях Восточного экономического форума», — сообщил участникам Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia председатель наблюдательного совета «Корпорации «Рыба. РФ» Александр Крутиков.

Реализация глобальных планов будет проходить в несколько этапов, начиная с создания четырех опорных точек — современных связанных между собой рыбных портов в Петропавловске-Камчатском, Корсакове, Владивостоке и Мурманске. «Каждый рыбный порт будет включать в себя новые холодильные мощности, инфраструктуру для передержки живых водных биоресурсов, терминалы для обслуживания рефконтейнеров. В отдельных точках будут созданы дополнительные перерабатывающие мощности, а также рыбная биржа, о которой тоже давно идет речь, и государство намерено переходить к практическим действиям. Но современный порт — это не столько инфраструктура, сколько качественный сервис. Поэтому наша задача — создать именно такие порты, с конкурентоспособным сервисом, в которые будут интегрированы государственные услуги», — обрисовал перспективы Александр Крутиков.

Срок выполнения задуманного определен в три-четыре года, работа уже начата.

По словам представителя «Корпорации «Рыба.РФ», рыбацкий бизнес готов инвестировать свои средства в реализацию этого проекта, зависимости от государственного участия нет, но есть намерение привлекать новых представителей отрасли. «Корпорация создана в формате инвестиционного товарищества — любой может присоединиться к реализации проекта. Но в любом случае такой инфраструктурой сможет пользоваться широкий круг участников отрасли», — подчеркнул он.

К слову, биржевым механизмам на круглом столе также нашлось место — возможности своей площадки участникам международного мероприятия представил управляющий директор АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» Алексей Рыжиков.

От регионов в центр

Еще один проект, который призван облегчить рыбе путь в центральные регионы страны, презентовал генеральный директор ППК «Максимиха» Андрей Филатов.

Современный промышленно-продовольственный кластер будет создан в подмосковном Домодедове, на территории особой экономической зоны. Специализированный логистический хаб, складской комплекс и производственный центр объединят на своей территории производителей и поставщиков продуктов питания, оптовых и мелкооптовых закупщиков и торговые сети. Ядром кластера станет низкотемпературный склад, в котором будут реализованы самые современные решения в хранении в том числе сложных, скоропортящихся грузов.

Кластер рассчитан на весь ассортимент свежих и замороженных продуктов питания, большие возможности получат и представители рыбного рынка. По словам Андрея Филатова, на этой площадке будут представлены все сегменты: от рыбаков и переработчиков до покупателей — оптовиков, сетевого ретейла, розничных продавцов, экспортеров и импортеров продукции. «Мы, в свою очередь, сфокусируемся на предоставлении логистических услуг и обеспечении так называемой бесшовной доставки для минимизации нахождения товара в недопустимой температурной зоне, чтобы максимально сохранять качество продукции», — отметил генеральный директор ППК «Максимиха».

Параллельно с кластером на территории ОЭЗ будет построен современный мультимодальный центр (ММЦ) «Усады» для обеспечения регулярности транспортировки рефрижераторных грузов железнодорожным транспортом. Первый контейнерный поезд планируется обработать на территории ММЦ уже в декабре 2022 г.

Общий проект кластера реализуется в две очереди. «На первом этапе будет возведен весь необходимый функционал, чтобы кластер работал как единая бизнес-среда. А во вторую очередь мы будем удваивать объем и развивать инфраструктуру на прилегающих территориях, чтобы обеспечить короткое логистическое плечо для наших резидентов, обеспечить сбыт их продукции. На соседнем участке расположится индустриальный парк пищевых производств уже для более крупных резидентов, где они смогут расположить свои объекты», — рассказал Андрей Филатов.

Ввод в эксплуатацию объектов кластера запланирован на первый квартал 2023 г.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий прошли в Санкт-Петербурге с 8 по 10 сентября. Организатор форума и выставки — Росрыболовство при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Оператор мероприятий — Expo Solutions Group. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер.

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