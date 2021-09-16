Запасы иваси и скумбрии ждут больше рыбацких судов

У Южных Курил наблюдаются массовые подходы дальневосточной сардины (иваси) и тихоокеанской скумбрии. Российские рыбаки к середине сентября освоили в общей сложности более 125 тыс. тонн обоих видов, при этом вылов отстает от уровня прошлого года.

Вопросы развития промысла обсудили на заседании штаба пелагической путины в Росрыболовстве. Было отмечено, что рыбаки хорошо отработали в зимний период в зоне Японии, а вот летне-осенняя путина в исключительной экономической зоне России может идти более активно.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства, добычу сардины и скумбрии ведут 14 российских судов, еще шесть работают на тихоокеанском кальмаре. Промысел сардины и скумбрии ведется в пределах ИЭЗ России восточнее острова Итуруп, кальмар ловят у северной оконечности Шикотана.

По данным регулятора, нарастающий вылов скумбрии по состоянию на 12 сентября составляет 28,1 тыс. тонн, из них 22,5 тыс. тонн выловлены в январе-марте в ИЭЗ Японии по обменной квоте. Иваси поймано 97,5 тыс. тонн, из которых 7,4 тыс. тонн — «японские». Тихоокеанского кальмара освоили 215 тонн.

На промысле сайры работают три отечественных судна в открытых водах. Вылов за неделю составили 37 тонн, за год — 383 тонны. Низкий показатель связан с тем, что большую часть промыслового времени флот тратит на поиск, обратили внимание в Росрыболовстве.

Научно-исследовательское судно «ТИНРО» завершило съемку в прикурильских водах. Исследования показали, что иваси и скумбрия распределены практически по всей тихоокеанской акватории ИЭЗ России у Курильских островов. Основные скопления скумбрии приурочены к восточной и южной частям района исследований.

По результатам учетной съемки были сделаны оценки биомассы сардины и скумбрии в пределах российских тихоокеанских вод Курил. Биомасса сардины, зашедшей на нагул, оценена в 3,46 млн тонн — это максимальная величина с 2010 г. (в прошлом году — 2,143 млн тонн). Биомасса скумбрии составила 1,148 млн тонн (в 2020 г. — 1,654 млн тонн).

По итогам штаба дальневосточным территориальным управлениям ведомства поручено провести совещания с рыбаками для активизации добычи и выставления большего количества судов на промысел иваси и скумбрии.

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