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Заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав ЗИЛАНОВ

Вячеслав Зиланов: Инвестиционные квоты — это путь в никуда

Итоги первой пятилетки инвестквот подтверждают ошибочность принятого решения об обновлении флота, уверен заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав Зиланов.

Стратегической ошибкой, по мнению Вячеслава Зиланова, стало и решение обновлять флот за счет инвестиционных квот, которые по сути отбираются у всех добывающих предприятий, и условие строить суда только на российских верфях. Эти меры, считает он, не вытекали из прошлого опыта рыбного хозяйства страны и из поручений, которые подписал Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета в 2015 году.

«Существовали разные пути модернизации отрасли, и они не сводились к переделу квот. Можно было прибегнуть к рыночным инструментам обновления флота, которые используются за рубежом. Например, как в Норвегии, предложить минимальную процентную ставку банковского кредита при строительстве флота на отечественных верфях, а там пусть бизнес решает, где ему выгоднее строить – на родине и со льготами или за рубежом, но без льгот», — отметил Вячеслав Зиланов в статье для Fishnews.

Он напомнил, что мнение рыбопромышленников на момент проведения заседания президиума Госсовета было единым: ни в коем случае нельзя разрушать исторический принцип. Однако чиновники выбрали другой путь.

«Заявляя об эффективности механизма инвестквот, Минсельхоз и Росрыболовство упирают на цифры: общая сумма инвестиций такая-то, заключено столько-то договоров, столько-то судов строится на верфях. Но если смотреть на факты, то за пять с лишним лет в отрасли появилось всего пять судов отечественной постройки. Заявленные в программе и в контрактах сроки оказались сорваны», — констатировал заслуженный работник рыбного хозяйства России.

Вячеслав Зиланов обратил внимание и на стоимость строительства: как заявляют рыбопромышленники, заказы на отечественных верфях обошлись им на 20–25% дороже, чем, если бы они строили за рубежом.

«По большинству судов задержка достигает одного-двух лет, и я уверен, что в ряде заказов она перейдет и на третий год. Не стоит забывать, что корпус — это одно, а большинство комплектующих: рыбофабрика, акустическое оборудование, двигатели, — все это зарубежное. И часть оборудования, к сожалению, попала под санкционные меры западных стран. Задержка с вводом судов из новостроя под инвестквоты на два-три года это потерянная выгода рыбодобывающих компаний, которые поверили в эту программу», — констатировал автор статьи.

Он также указал, что сроки реализации программы инвестквот пришлись на период самого благоприятного состояния сырьевой базы рыболовства в двух ведущих бассейнах — Дальневосточном и Северном. «А каковы будут успехи судов, построенных под инвестквоты, при снижении запасов основных объектов промысла, допустим, трески и пикши на Северном бассейне или минтая и сельди на Дальнем Востоке?» — задается вопросом Вячеслав Зиланов

Сейчас, не реализовав до конца первый этап инвестквот, регулятор предлагает спешно переходить ко второму. «Но как это сделать, если мы не знаем результаты первого этапа? Вполне резонным кажется сначала завершить первый этап, проанализировать его итоги и только после этого принять решение о том, продолжать ли программу инвестквот или все-таки вернуться к классическому обновлению флота, да и береговых рыбоперерабатывающих заводов посредством экономических механизмов», — считает заслуженный работник рыбного хозяйства России.

Полный текст читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

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НазадМетки: дальний востокнорвегияросрыболовство
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