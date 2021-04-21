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Косатка. Фото Павла Гущерова (ТИНРО)

Для защиты китов и дельфинов предложили новые поправки

В Госдуму внесен очередной законопроект о запрете вылова водных млекопитающих в культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных целях.

Законодательную инициативу выдвинула депутат Светлана Бессараб. Предусмотрено внесение поправок в части 3 и 4 статьи 22 федерального закона «О рыболовстве…». В частности, предлагается прописать: «Добыча (вылов) водных млекопитающих в культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных целях запрещена», - сообщает корреспондент Fishnews.

Похожий законопроект Светлана Бессараб вносила в Госдуму в начале марта. Документ был отозван парламентарием 20 апреля.

В пояснительной записке к новым поправкам говорится про морально-этические нормы, опыт других государств и угрозу исчезновения некоторых видов китообразных. Материалы в СМИ и интернете свидетельствуют о многочисленных нарушениях содержания млекопитающих в дельфинариях, подчеркнули разработчики поправок. Они напомнили и про «китовую тюрьму» в Приморье.

Предполагается, что введение запрета на вылов мормлеков приведет к тому, что дельфинарии и морские цирки без возможности пополнения со временем закроются или перейдут на другую деятельность. Авторы отметили, что единовременно закрыть такие предприятия нельзя, так как в стране нет реабилитационных центров, нормативно-правовой базы и методики реабилитации и реадаптации морских млекопитающих.

Законодательные инициативы по защите китов и дельфинов появляются в России регулярно. Так, Минсельхоз в прошлом году представил поправки о запрете промышленного рыболовства китообразных, а также их вывоза за границу.

В ноябре 2020 г. законопроект, направленный на исключение вылова китообразных для развлекательных целей, внесло в Госдуму заксобрание Ленинградской области.

В марте текущего года Министерство сельского хозяйства подготовило проект постановления правительства, вводящий временный запрет на вывоз китов, дельфинов и морских свиней из РФ. Предполагается, что ограничения будут действовать в течение 180 дней и позволят предотвратить перепродажу выловленных морских млекопитающих «третьим лицам иностранного государства»

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