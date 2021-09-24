Минтай Чукотского моря расходится по компаниям

Комиссия Росрыболовства рассмотрела заявки на аукцион по распределению долей квот минтая Чукотского моря. На девять лотов из 25 поступило по одной заявки — эти доли квот отходят заявителям по стартовой цене.

Протокол рассмотрения заявок на аукцион по минтаю Чукотского моря опубликован на сайте torgi.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, документы на торги подали три компании — «Дальрыбпром», «Аринай» и «Водолей». При этом на девять лотов поступило по одной заявке — в этом случае торги признаются несостоявшимися и договор заключается с единственным участником аукциона. По такому принципу, согласно протоколу, «Дальрыбпрому» (Приморский край) достается три лота — суммарно это 8,334% квоты минтая в Чукотском море. Компания «Аринай» (в открытых источниках «Дальрыбпром» указан в качестве ее учредителя) должна получить два лота — 5,556% квоты. «Водолей» (Хабаровский край) стала единственным заявителем по четырем лотам — в совокупности это 11,104% квоты. Единственным участникам доли отходят по начальной цене — она составляет около 31 млн рублей.

На 15 лотов желающих не нашлось — по ним аукцион признан несостоявшимся.

Таким образом, 28 сентября должны пройти торги только по одному лоту — доли квоты добычи минтая в 2,778%.

Напомним, что общий допустимый улов (ОДУ) минтая в Чукотском море впервые был установлен в 2020 г. Первые процедуры по распределению долей прошли в мае 2021 г.: тогда квоты получили «Поллукс» и НБАМР.

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