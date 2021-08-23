Чукотский минтай вновь разыграют на аукционе

Росрыболовство опять выставило на аукцион доли квот минтая в Чукотском море. Заявки можно подавать до 22 сентября, за победителями закрепят лимиты на 15 лет.

Объявление о предстоящих торгах размещено на сайте torgi.gov.ru и сайте Федерального агентства по рыболовству, сообщает корреспондент Fishnews. Аукцион предполагается провести 28 сентября в Москве.

Всего к продаже предлагается 25 долей квот. Это 24 доли по 2,778% со стартовой ценой 31 млн рублей каждая и одна доля в 2,77% по начальной стоимости 30,9 млн рублей.

Первую партию долей квот чукотского минтая разыграли в мае. Тогда аналогичные лоты предлагались по таким же начальным ценам, что и сейчас.

Напомним, что в 2020 г. впервые был установлен общий допустимый улов (ОДУ) минтая в Чукотском море. Разрешенный вылов на 2021 г. составляет 37,2 тыс. тонн.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews