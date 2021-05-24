Минтай Чукотского моря ушел без торгов

Почти половина лотов, предлагавшихся на аукционе по продаже долей квот вылова минтая в Чукотском море, отошла единственным заявителям - компаниям «НБАМР» и «Поллукс». Ранее объект в этом районе не осваивался.

Напомним, что торги по продаже долей квот добычи минтая в Чукотском море, Росрыболовство планировало провести 20 и 21 мая. На аукцион было выставлены все 100% квоты, разбитые на 36 лотов.

В итоге на 17 лотов поступило только по одной заявке. Аукцион по ним признан несостоявшимся, а договоры по начальной цене предмета торгов предложено заключить единственным участникам. По 13 лотам это НБАМР - суммарно ей достается 36,1% квоты более чем за 402,9 млн рублей. Четыре лота получает компания «Поллукс» (Хабаровский край). Ей отходит в общей сложности 11,112% квоты за 124 млн рублей.

По 12 лотам заявок не поступило - по ним аукцион также признан несостоявшимся, сообщает корреспондент Fishnews.

По шести лотам на торги заявились НБАМР и «Поллукс», по одному - НБАМР и «Моррыбпром» (зарегистрирована по тому же адресу, что и «Поллукс»). Однако, как следует из протокола аукциона, после того как аукционист трижды объявил цену торгов, повышенную на один шаг, никто не заявил о готовности купить долю, и аукцион по этим лотам тоже признали несостоявшимся.

Напомним, что в 2020 г. впервые был установлен общий допустимый улов (ОДУ) минтая в Чукотском море. Разрешенный вылов на 2021 г. составляет 37,2 тыс. тонн.

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